«Манчестер Сити» просто круче всех. Прогнозы на новый сезон АПЛ

Источник: AP 2018

Послезавтра, 10 августа, стартует новый сезон чемпионата Англии. Как именно он пройдет — рассказываем мы вместе с такими людьми, как Алан Ширер, Руд Гуллит и Иан Райт. Они кое-что понимают в АПЛ.

Антон Матвеев, обозреватель Sport24

— Похмелье второго сезона — штука опасная, но Гвардиоле не привыкать. Пеп конструирует не команды «одного сезона». «Манчестер Сити» с ним вполне может стать клубом-династией. И в этом году сделает к этому крутейшему статусу еще один шаг.

«Ман Сити» просто круче всех в Англии. Вот и все. У «горожан» есть все, чтобы доминировать — идеально выстроенная игра, топ-исполнители, сыгранность, гениальный тренер, мотивация побеждать и побеждать.

Агуэро и Ко в системе Гвардиолы реально кайфуют от футбола, а не просто «делают все, чтобы добиться нужного результата».

Понятно, что теперь «все соперники будут по-особому настраиваться на «МС». Но такие клише точно не пугают Пепа — к этому сезону он и формацию новую тестирует (3−4−4, серьезно), и игроков новых встраивает в состав, и вообще делает все, чтобы «Сити» продолжил уничтожать соперников. Как он это уже сделал с «Челси» в матче за Суперкубок.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmGtJIaB8qH/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmGtJIaB8qH/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Love is in the air ? #mancity</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mancity/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Manchester City</a> (@mancity) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-05T16:59:08+00:00">5 Авг 2018 в 9:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, есть всегда эффектный «Ливерпуль» Клоппа с качественными новичками, итальянский «Челси» 2.0, стабильный «Тоттенхэм» Почеттино и абсолютно непредсказуемый «Арсенал» Эмери. Но едва ли кто-то из них сможет на равных рубиться, 38 туров подряд, с креативной машиной Гвардиолы. «Сити» может проиграть этот чемпионат только сам себе. Ну, или «Лестеру».

1. «Манчестер Сити»

2. «Тоттенхэм»

3. «Ливерпуль»

4. «Челси»

Данила Игнатов, обозреватель Sport24

— Спустя 19 лет «Ливерпуль» наконец должен брать чемпионство. Команда Клоппа провела, возможно, сильнейшее трансферное окно: взяли очень качественного (и теперь не самого дорогого!) вратаря Алиссона, крепкого опорника Фабиньо и неплохого крайка Шакири для укрепления скамейки. Плюс суперталантливый, мощный и подвижный Кейта, о подписании которого объявили ещё зимой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmNr0DXHUDU/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmNr0DXHUDU/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Our new Reds at Anfield ? #LFC #LFCPreSeason #LiverpoolFC #Anfield</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liverpoolfc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Liverpool Football Club</a> (@liverpoolfc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-08T10:02:12+00:00">8 Авг 2018 в 3:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но самое важное: скаузеры не упустили ни одного своего лидера в это трансферное окно. Главные герои прошлого сезона — Мо Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино — остались в Ливерпуле и станут ещё сильнее рядом с новичками.

Единственный конкурент «Ливерпуля» в АПЛ сейчас — «Манчестер Сити». Но в четвертьфинале Лиги чемпионов Клопп уже показал, как умеет обыгрывать Гвардиолу. Теперь немецкому тренеру нужно психологически подготовить команду и не допустить очередных ошибок в матчах с андердогами. Тогда «Ливерпуль» точно будет праздновать чемпионство через 9 месяцев.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmMKdJ6Hxcd/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmMKdJ6Hxcd/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? 8, 9, 10, 11 ? #LFCPreSeason #LFC #LiverpoolFC</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liverpoolfc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Liverpool Football Club</a> (@liverpoolfc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-07T19:51:28+00:00">7 Авг 2018 в 12:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

1. «Ливерпуль»

2. «Манчестер Сити»

3. «Челси»

4. «МЮ»

Марк Бессонов, обозреватель Sport24

— С чемпионством «Сити» же всем давно все понятно, правда? Погнали дальше. Почему «Челси» второй? Рискну сделать ставку на эффект неожиданности от Сарри. Примерно тот же трюк два года назад провернул Конте, в первый же сезон унизив всю лигу парой нестандартных решений. Сарри подбирает себе крутой состав под себя и вполне может выстрелить, если быстро вобьет в голову Фабрегасу, что полузащитник должен перемещаться от штрафной до штрафной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl3EZ_zFXdi/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl3EZ_zFXdi/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">That face you put when... ? Esa cara que pones cuando... ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/cescf4bregas/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Cesc Fàbregas</a> (@cescf4bregas) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T15:14:34+00:00">30 Июл 2018 в 8:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тоттенхэм» — старая тема про «вот еще чуть-чуть, и могут замахнуться на чемпионство». Почеттино — красавец и гений, но даже при сохранении Эриксена, Алли и Кейна тягаться на дистанции с роскошно укомплектованными конкурентами будет трудно.

«Ливерпуль» легко может вновь дойти до финала Лиги чемпионов и облажаться в чемпионате. Клопп — кубковый тренер, «Ливерпуль» — кубковая команда. Все просто. Даже при мощном укреплении центра поля и божественности Салаха мерсисайдцам вряд ли хватит стабильности на каждый матч с «Бернли» или «Хаддерсфилдом».

1. «Манчестер Сити»

2. «Челси»

3. «Тоттенхэм»

4. «Ливерпуль»

Иан Райт, легенда «Арсенала», эксперт BBC

— В этом году чемпионская гонка будет очень крутой, обещаю. «Ливерпуль» для «Манчестер Сити» — настоящий Криптонит. Мы все видели, что Клопп знает, как остановить Гвардиолу.

В новом сезоне «Ливерпуль» будет более цельной, уверенной в себе командой без явных слабых мест (как в прошлом сезоне с вратарем-катастрофой).

«Сити» может не выдержать давления, к которому чемпионы не очень привыкли. А команда Клоппа, особенно при безумной поддержке «Энфилда», часто включает режим Бога. Так что я ставлю на «Ливерпуль».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlrUgwDH9PQ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlrUgwDH9PQ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Immediate IMPACT! ???? #LFC #Liverpool #LiverpoolFC #LFCPreSeason #Salah</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liverpoolfc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Liverpool Football Club</a> (@liverpoolfc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-26T01:44:24+00:00">25 Июл 2018 в 6:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

1. «Ливерпуль»

2. «Манчестер Сити»

3. «МЮ»

4. «Арсенал»

Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ, эксперт BBC

— Уже давно никто не выигрывал АПЛ два года подряд. Но у «Сити» это получится. А все потому что есть Пеп — он умеет вдохнуть в команду новую жизнь, придумать новые фишки, чтобы добиваться результата.

Не очень понимаю, кто в Англии сможет остановить «МС». Да, «Ливерпуль» и «МЮ» доставят «Сити» больше проблем, чем в прошлом сезоне. Но золото все равно выиграет Пеп и его парни.

1. «Манчестер Сити»

2. «Ливерпуль»

3. «МЮ»

4. «Тоттенхэм»

Руд Гуллит, бывший полузащитник «Милана», чемпион Европы, эксперт BBC

— Никто не знает, как поведет себя «Сити», почувствовав опасность. Опасность проиграть чемпионат, не занять первое место. «Ливерпуль» в этом сезоне будет очень силен. Команда Клоппа знает, как строить игру. И при этом она развлекает болельщиков. Такая история должна закончиться золотом АПЛ. Вполне заслуженным золотом «Ливерпуля».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiUM4HFHZv6/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiUM4HFHZv6/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Last night’s full-time whistle feeling! ? #UCLfinal #UCL #LFC #LiverpoolFC #Liverpool #ChampionsLeague #AllezAllezAllez</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liverpoolfc/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Liverpool Football Club</a> (@liverpoolfc) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-03T12:40:58+00:00">3 Май 2018 в 5:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

1. «Ливерпуль»

2. «Манчестер Сити»

3. «Челси»

4. «Тоттенхэм»

Пол Инс, бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии, эксперт BBC

— Бывают серийные убийцы. А Гвардиола — серийный победитель. Он доказывал это в каждом клубе, где работал. Когда «Ман Сити» ведет даже 3:0 — Пеп все равно гонит вперед. Эта победная, ненасытная ментальность — удел великих тренеров. И великих команд. Игроки «Сити» впитали психологию тренера, а заодно и его идеи.

«Ман Сити» — самая органичная команда чемпионата Англии. Все другие топ-клубы так или иначе заняты перестройкой. Даже «Ливерпуль» еще совсем не готов к борьбе за золото — не надо переоценивать нестабильную команду Клоппа. Короче, это снова будет сезон «Ман Сити».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjSCA8sBmv4/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjSCA8sBmv4/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">The beautiful moments that made for a beautiful season... ?? #mancity</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mancity/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Manchester City</a> (@mancity) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-27T12:58:58+00:00">27 Май 2018 в 5:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

1. «Манчестер Сити»

2. «Ливерпуль»

3. «Челси»

4. «МЮ»