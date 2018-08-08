«Манчестер Сити» просто круче всех. Прогнозы на новый сезон АПЛ
Британские легенды футбола и журналисты Sport24 уже знают, кто будет в первой четверке чемпионата Англии.
Британские легенды футбола и журналисты Sport24 уже знают, кто будет в первой четверке чемпионата Англии.
Послезавтра, 10 августа, стартует новый сезон чемпионата Англии. Как именно он пройдет — рассказываем мы вместе с такими людьми, как Алан Ширер, Руд Гуллит и Иан Райт. Они
Антон Матвеев, обозреватель Sport24
— Похмелье второго сезона — штука опасная, но Гвардиоле не привыкать. Пеп конструирует не команды «одного сезона». «Манчестер Сити» с ним вполне может стать
«Ман Сити» просто круче всех в Англии. Вот и все. У «горожан» есть все, чтобы доминировать — идеально выстроенная игра,
топ-исполнители,сыгранность, гениальный тренер, мотивация побеждать и побеждать.
Агуэро и Ко в системе Гвардиолы реально кайфуют от футбола, а не просто «делают все, чтобы добиться нужного результата».
Понятно, что теперь «все соперники будут
Да, есть всегда эффектный «Ливерпуль» Клоппа с качественными новичками, итальянский «Челси» 2.0, стабильный «Тоттенхэм» Почеттино и абсолютно непредсказуемый «Арсенал» Эмери. Но едва ли
1. «Манчестер Сити»
2. «Тоттенхэм»
3. «Ливерпуль»
4. «Челси»
Данила Игнатов, обозреватель Sport24
— Спустя 19 лет «Ливерпуль» наконец должен брать чемпионство. Команда Клоппа провела, возможно, сильнейшее трансферное окно: взяли очень качественного (и теперь не самого дорогого!) вратаря Алиссона, крепкого опорника Фабиньо и неплохого крайка Шакири для укрепления скамейки. Плюс суперталантливый, мощный и подвижный Кейта, о подписании которого объявили ещё зимой.
Но самое важное: скаузеры не упустили ни одного своего лидера в это трансферное окно. Главные герои прошлого сезона — Мо Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино — остались в Ливерпуле и станут ещё сильнее рядом с новичками.
Единственный конкурент «Ливерпуля» в АПЛ сейчас — «Манчестер Сити». Но в четвертьфинале Лиги чемпионов Клопп уже показал, как умеет обыгрывать Гвардиолу. Теперь немецкому тренеру нужно психологически подготовить команду и не допустить очередных ошибок в матчах с андердогами. Тогда «Ливерпуль» точно будет праздновать чемпионство через 9 месяцев.
1. «Ливерпуль»
2. «Манчестер Сити»
3. «Челси»
4. «МЮ»
Марк Бессонов, обозреватель Sport24
— С чемпионством «Сити» же всем давно все понятно, правда? Погнали дальше. Почему «Челси» второй? Рискну сделать ставку на эффект неожиданности от Сарри. Примерно тот же трюк два года назад провернул Конте, в первый же сезон унизив всю лигу парой нестандартных решений. Сарри подбирает себе крутой состав под себя и вполне может выстрелить, если быстро вобьет в голову Фабрегасу, что полузащитник должен перемещаться от штрафной до штрафной.
«Тоттенхэм» — старая тема про «вот еще
«Ливерпуль» легко может вновь дойти до финала Лиги чемпионов и облажаться в чемпионате. Клопп — кубковый тренер, «Ливерпуль» — кубковая команда. Все просто. Даже при мощном укреплении центра поля и божественности Салаха мерсисайдцам вряд ли хватит стабильности на каждый матч с «Бернли» или «Хаддерсфилдом».
1. «Манчестер Сити»
2. «Челси»
3. «Тоттенхэм»
4. «Ливерпуль»
Иан Райт, легенда «Арсенала», эксперт BBC
— В этом году чемпионская гонка будет очень крутой, обещаю. «Ливерпуль» для «Манчестер Сити» — настоящий Криптонит. Мы все видели, что Клопп знает, как остановить Гвардиолу.
В новом сезоне «Ливерпуль» будет более цельной, уверенной в себе командой без явных слабых мест (как в прошлом сезоне с вратарем-катастрофой).
«Сити» может не выдержать давления, к которому чемпионы не очень привыкли. А команда Клоппа, особенно при безумной поддержке «Энфилда», часто включает режим Бога. Так что я ставлю на «Ливерпуль».
1. «Ливерпуль»
2. «Манчестер Сити»
3. «МЮ»
4. «Арсенал»
Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ, эксперт BBC
— Уже давно никто не выигрывал АПЛ два года подряд. Но у «Сити» это получится. А все потому что есть Пеп — он умеет вдохнуть в команду новую жизнь, придумать новые фишки, чтобы добиваться результата.
Не очень понимаю, кто в Англии сможет остановить «МС». Да, «Ливерпуль» и «МЮ» доставят «Сити» больше проблем, чем в прошлом сезоне. Но золото все равно выиграет Пеп и его парни.
1. «Манчестер Сити»
2. «Ливерпуль»
3. «МЮ»
4. «Тоттенхэм»
Руд Гуллит, бывший полузащитник «Милана», чемпион Европы, эксперт BBC
— Никто не знает, как поведет себя «Сити», почувствовав опасность. Опасность проиграть чемпионат, не занять первое место. «Ливерпуль» в этом сезоне будет очень силен. Команда Клоппа знает, как строить игру. И при этом она развлекает болельщиков. Такая история должна закончиться золотом АПЛ. Вполне заслуженным золотом «Ливерпуля».
1. «Ливерпуль»
2. «Манчестер Сити»
3. «Челси»
4. «Тоттенхэм»
Пол Инс, бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии, эксперт BBC
— Бывают серийные убийцы. А Гвардиола — серийный победитель. Он доказывал это в каждом клубе, где работал. Когда «Ман Сити» ведет даже 3:0 — Пеп все равно гонит вперед. Эта победная, ненасытная ментальность — удел великих тренеров. И великих команд. Игроки «Сити» впитали психологию тренера, а заодно и его идеи.
«Ман Сити» — самая органичная команда чемпионата Англии. Все другие
1. «Манчестер Сити»
2. «Ливерпуль»
3. «Челси»
4. «МЮ»