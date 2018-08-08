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18:38 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» просто круче всех. Прогнозы на новый сезон АПЛ

Британские легенды футбола и журналисты Sport24 уже знают, кто будет в первой четверке чемпионата Англии.

Источник: AP 2018

Послезавтра, 10 августа, стартует новый сезон чемпионата Англии. Как именно он пройдет — рассказываем мы вместе с такими людьми, как Алан Ширер, Руд Гуллит и Иан Райт. Они кое-что понимают в АПЛ.

Антон Матвеев, обозреватель Sport24

— Похмелье второго сезона — штука опасная, но Гвардиоле не привыкать. Пеп конструирует не команды «одного сезона». «Манчестер Сити» с ним вполне может стать клубом-династией. И в этом году сделает к этому крутейшему статусу еще один шаг.

«Ман Сити» просто круче всех в Англии. Вот и все. У «горожан» есть все, чтобы доминировать — идеально выстроенная игра, топ-исполнители, сыгранность, гениальный тренер, мотивация побеждать и побеждать.

Агуэро и Ко в системе Гвардиолы реально кайфуют от футбола, а не просто «делают все, чтобы добиться нужного результата».

Понятно, что теперь «все соперники будут по-особому настраиваться на «МС». Но такие клише точно не пугают Пепа — к этому сезону он и формацию новую тестирует (3−4−4, серьезно), и игроков новых встраивает в состав, и вообще делает все, чтобы «Сити» продолжил уничтожать соперников. Как он это уже сделал с «Челси» в матче за Суперкубок.

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Да, есть всегда эффектный «Ливерпуль» Клоппа с качественными новичками, итальянский «Челси» 2.0, стабильный «Тоттенхэм» Почеттино и абсолютно непредсказуемый «Арсенал» Эмери. Но едва ли кто-то из них сможет на равных рубиться, 38 туров подряд, с креативной машиной Гвардиолы. «Сити» может проиграть этот чемпионат только сам себе. Ну, или «Лестеру».

1. «Манчестер Сити»
2. «Тоттенхэм»
3. «Ливерпуль»
4. «Челси»

Данила Игнатов, обозреватель Sport24

— Спустя 19 лет «Ливерпуль» наконец должен брать чемпионство. Команда Клоппа провела, возможно, сильнейшее трансферное окно: взяли очень качественного (и теперь не самого дорогого!) вратаря Алиссона, крепкого опорника Фабиньо и неплохого крайка Шакири для укрепления скамейки. Плюс суперталантливый, мощный и подвижный Кейта, о подписании которого объявили ещё зимой.

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Но самое важное: скаузеры не упустили ни одного своего лидера в это трансферное окно. Главные герои прошлого сезона — Мо Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино — остались в Ливерпуле и станут ещё сильнее рядом с новичками.

Единственный конкурент «Ливерпуля» в АПЛ сейчас — «Манчестер Сити». Но в четвертьфинале Лиги чемпионов Клопп уже показал, как умеет обыгрывать Гвардиолу. Теперь немецкому тренеру нужно психологически подготовить команду и не допустить очередных ошибок в матчах с андердогами. Тогда «Ливерпуль» точно будет праздновать чемпионство через 9 месяцев.

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1. «Ливерпуль»
2. «Манчестер Сити»
3. «Челси»
4. «МЮ»

Марк Бессонов, обозреватель Sport24

— С чемпионством «Сити» же всем давно все понятно, правда? Погнали дальше. Почему «Челси» второй? Рискну сделать ставку на эффект неожиданности от Сарри. Примерно тот же трюк два года назад провернул Конте, в первый же сезон унизив всю лигу парой нестандартных решений. Сарри подбирает себе крутой состав под себя и вполне может выстрелить, если быстро вобьет в голову Фабрегасу, что полузащитник должен перемещаться от штрафной до штрафной.

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«Тоттенхэм» — старая тема про «вот еще чуть-чуть, и могут замахнуться на чемпионство». Почеттино — красавец и гений, но даже при сохранении Эриксена, Алли и Кейна тягаться на дистанции с роскошно укомплектованными конкурентами будет трудно.

«Ливерпуль» легко может вновь дойти до финала Лиги чемпионов и облажаться в чемпионате. Клопп — кубковый тренер, «Ливерпуль» — кубковая команда. Все просто. Даже при мощном укреплении центра поля и божественности Салаха мерсисайдцам вряд ли хватит стабильности на каждый матч с «Бернли» или «Хаддерсфилдом».

1. «Манчестер Сити»
2. «Челси»
3. «Тоттенхэм»
4. «Ливерпуль»

Иан Райт, легенда «Арсенала», эксперт BBC

— В этом году чемпионская гонка будет очень крутой, обещаю. «Ливерпуль» для «Манчестер Сити» — настоящий Криптонит. Мы все видели, что Клопп знает, как остановить Гвардиолу.

В новом сезоне «Ливерпуль» будет более цельной, уверенной в себе командой без явных слабых мест (как в прошлом сезоне с вратарем-катастрофой).

«Сити» может не выдержать давления, к которому чемпионы не очень привыкли. А команда Клоппа, особенно при безумной поддержке «Энфилда», часто включает режим Бога. Так что я ставлю на «Ливерпуль».

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1. «Ливерпуль»
2. «Манчестер Сити»
3. «МЮ»
4. «Арсенал»

Алан Ширер, лучший бомбардир в истории АПЛ, эксперт BBC

— Уже давно никто не выигрывал АПЛ два года подряд. Но у «Сити» это получится. А все потому что есть Пеп — он умеет вдохнуть в команду новую жизнь, придумать новые фишки, чтобы добиваться результата.

Не очень понимаю, кто в Англии сможет остановить «МС». Да, «Ливерпуль» и «МЮ» доставят «Сити» больше проблем, чем в прошлом сезоне. Но золото все равно выиграет Пеп и его парни.

1. «Манчестер Сити»
2. «Ливерпуль»
3. «МЮ»
4. «Тоттенхэм»

Руд Гуллит, бывший полузащитник «Милана», чемпион Европы, эксперт BBC

— Никто не знает, как поведет себя «Сити», почувствовав опасность. Опасность проиграть чемпионат, не занять первое место. «Ливерпуль» в этом сезоне будет очень силен. Команда Клоппа знает, как строить игру. И при этом она развлекает болельщиков. Такая история должна закончиться золотом АПЛ. Вполне заслуженным золотом «Ливерпуля».

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1. «Ливерпуль»
2. «Манчестер Сити»
3. «Челси»
4. «Тоттенхэм»

Пол Инс, бывший полузащитник «МЮ» и сборной Англии, эксперт BBC

— Бывают серийные убийцы. А Гвардиола — серийный победитель. Он доказывал это в каждом клубе, где работал. Когда «Ман Сити» ведет даже 3:0 — Пеп все равно гонит вперед. Эта победная, ненасытная ментальность — удел великих тренеров. И великих команд. Игроки «Сити» впитали психологию тренера, а заодно и его идеи.

«Ман Сити» — самая органичная команда чемпионата Англии. Все другие топ-клубы так или иначе заняты перестройкой. Даже «Ливерпуль» еще совсем не готов к борьбе за золото — не надо переоценивать нестабильную команду Клоппа. Короче, это снова будет сезон «Ман Сити».

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1. «Манчестер Сити»
2. «Ливерпуль»
3. «Челси»
4. «МЮ»

P. S. Из 24 экспертов BBC, дававших прогнозы на сезон, аж 21 поставили «Манчестер Сити» на 1-е место. Лишь трое (Гуллит, Райт и Мартин Киоун) считают, что АПЛ выиграет «Ливерпуль». Притом абсолютно все 24 журналиста/бывших футболиста убеждены, что первые два места займут именно «МС» и «Ливерпуль». Ни один человек не поставил другой клуб выше третьей позиции.

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