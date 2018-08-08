«Челси» объявил о переходе лучшего вратаря ЧМ-2018 Куртуа в «Реал»

Источник: AP 2018

«Мы сегодня согласовали с «Реалом» условия перехода Куртуа в случае успешного прохождения им медицинского обследования, — говорится в сообщении. — В рамках сделки хорватский полузащитник Матео Ковачич перейдет в «Челси». Как сообщает пресс-служба «Реала», клуб подпишет с вратарем шестилетний контракт.

Ранее Куртуа бойкотировал тренировки «Челси», за что был оштрафован на 200 тыс. фунтов. Голкипер сборной Бельгии является игроком «Челси» с 2011 года, до 2014 года выступал за испанский «Атлетико» на правах аренды. В составе «Челси» он провел 154 матча, в которых пропустил 152 гола, став с командой двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Вместе с «Атлетико» Куртуа завоевал золото чемпионата Испании и стал финалистом Лиги чемпионов.

В составе сборной Бельгии Куртуа завоевал бронзовые медали чемпионата мира — 2018, став лучшим голкипером турнира в России.