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8 августа, источник: ТАСС

«Челси» объявил о переходе лучшего вратаря ЧМ-2018 Куртуа в «Реал»

ТАСС, 8 августа. Вратарь английского футбольного клуба «Челси» Тибо Куртуа перейдет в испанский «Реал» в случае успешного прохождения медицинского обследования. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Источник: AP 2018

«Мы сегодня согласовали с «Реалом» условия перехода Куртуа в случае успешного прохождения им медицинского обследования, — говорится в сообщении. — В рамках сделки хорватский полузащитник Матео Ковачич перейдет в «Челси». Как сообщает пресс-служба «Реала», клуб подпишет с вратарем шестилетний контракт.

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Ранее Куртуа бойкотировал тренировки «Челси», за что был оштрафован на 200 тыс. фунтов. Голкипер сборной Бельгии является игроком «Челси» с 2011 года, до 2014 года выступал за испанский «Атлетико» на правах аренды. В составе «Челси» он провел 154 матча, в которых пропустил 152 гола, став с командой двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Вместе с «Атлетико» Куртуа завоевал золото чемпионата Испании и стал финалистом Лиги чемпионов.

В составе сборной Бельгии Куртуа завоевал бронзовые медали чемпионата мира — 2018, став лучшим голкипером турнира в России.

Ковачич перешел в «Реал» в 2015 году из итальянского «Интера». На его счету 73 игры и 1 гол за мадридский клуб. Вместе с «Реалом» он стал чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Хорватии Ковачич стал серебряным призером чемпионата мира — 2018.

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