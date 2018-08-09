«Челси» объявил о подписании Кепы, который стал самым дорогим вратарем в истории футбола

Источник: AFP 2018

23-летний вратарь заменит в «Челси» бельгийца Тибо Куртуа, который перейдет в испанский «Реал».

Ранее СМИ сообщали, что английский клуб согласился выплатить за Кепу полную сумму отступных в размере €80 млн. Испанский голкипер стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

До этого наибольшая сумма была выплачена за бразильца Алиссона, который летом перешел из итальянской «Ромы» в английский «Ливерпуль» за €72,5 млн.

Ранее рекордсменом был его соотечественник Эдерсон, летом 2017 года перешедший в английский «Манчестер Сити» из португальской «Бенфики» за €40 млн.