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00:40 (мск), источник: ТАСС

«Челси» объявил о подписании Кепы, который стал самым дорогим вратарем в истории футбола

ТАСС, 9 августа. Английский футбольный клуб «Челси» приобрел голкипера испанского «Атлетика» Кепу Аррисабалагу. Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.

Источник: AFP 2018

23-летний вратарь заменит в «Челси» бельгийца Тибо Куртуа, который перейдет в испанский «Реал».

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Ранее СМИ сообщали, что английский клуб согласился выплатить за Кепу полную сумму отступных в размере €80 млн. Испанский голкипер стал самым дорогим вратарем в истории футбола.

До этого наибольшая сумма была выплачена за бразильца Алиссона, который летом перешел из итальянской «Ромы» в английский «Ливерпуль» за €72,5 млн.

Ранее рекордсменом был его соотечественник Эдерсон, летом 2017 года перешедший в английский «Манчестер Сити» из португальской «Бенфики» за €40 млн.

Он побил рекорд итальянца Джанлуиджи Буффона, удерживавший звание самого дорогого вратаря с 2001 года, когда «Ювентус» заплатил «Парме» €34 млн.

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