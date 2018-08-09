«Челси» объявил о подписании Кепы, который стал самым дорогим вратарем в истории футбола
ТАСС, 9 августа. Английский футбольный клуб «Челси» приобрел голкипера испанского «Атлетика» Кепу Аррисабалагу. Об этом сообщает
ТАСС, 9 августа. Английский футбольный клуб «Челси» приобрел голкипера испанского «Атлетика» Кепу Аррисабалагу. Об этом сообщает
23-летний вратарь заменит в «Челси» бельгийца Тибо Куртуа, который перейдет в испанский «Реал».
Ранее СМИ сообщали, что английский клуб согласился выплатить за Кепу полную сумму отступных в размере €80 млн. Испанский голкипер стал самым дорогим вратарем в истории футбола.
До этого наибольшая сумма была выплачена за бразильца Алиссона, который летом перешел из итальянской «Ромы» в английский «Ливерпуль» за €72,5 млн.
Ранее рекордсменом был его соотечественник Эдерсон, летом 2017 года перешедший в английский «Манчестер Сити» из португальской «Бенфики» за €40 млн.
Он побил рекорд итальянца Джанлуиджи Буффона, удерживавший звание самого дорогого вратаря с 2001 года, когда «Ювентус» заплатил «Парме» €34 млн.