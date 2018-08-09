Бывший футболист лондонского «Арсенала» Санья стал игроком клуба MLS «Монреаль»

Соглашение с 35-летним защитником рассчитано до конца 2018 года. Также договор предусматривает возможность продления на сезон-2019. Санья присоединится к новому клубу после прохождения медицинского осмотра и оформления необходимых документов.

После 24 игр «Монреаль» занимает пятое место в Восточной конференции MLS, имея в своем активе 29 очков. Этот результат позволяет на данный момент команде попасть в плей-офф, который начнется в ноябре 2018 года.

Защитник является воспитанником французского «Осера», в системе которого выступал с 1997 по 2007 год, проведя 121 матч. Больше всего встреч Санья сыграл в форме лондонского «Арсенала» — с 2007 по 2014 год футболист принял участие в 285 матчах, забил пять мячей и сделал 28 голевых передач. Также игрок выступал за «Манчестер Сити» (2014−2017) и итальянский «Беневенто» (2018). В составе сборной Франции Санья провел 65 игр и был участником двух чемпионатов мира (2010, 2014) и чемпионата Европы (2016).