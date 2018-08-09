«Иртыш» расстался с нигерийским нападающим
Нигерийский форвард Фуад Салами покинул павлодарский «Иртыш», сообщает официальный сайт клуба.
Нигерийский форвард Фуад Салами покинул павлодарский «Иртыш», сообщает официальный сайт клуба.
Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон.
27-летний форвард пополнил состав «Иртыша» начале этого сезона и провел 21 матч, пять раз отметившись голами.
Добавим, что «Иртыш» с 19 очками после 21 туров находятся в зоне вылета, деля последнее место в турнирной таблице КПЛ с «Шахетром» и «Атырау».