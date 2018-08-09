«Иртыш» расстался с нигерийским нападающим

27-летний форвард пополнил состав «Иртыша» начале этого сезона и провел 21 матч, пять раз отметившись голами.

Добавим, что «Иртыш» с 19 очками после 21 туров находятся в зоне вылета, деля последнее место в турнирной таблице КПЛ с «Шахетром» и «Атырау».