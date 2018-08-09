Бунт Погба, новая команда для Зинченко, Эриксен — замена Модричу

Источник: Спорт-Экспресс

МОУРИНЬЮ «ЗА», «МЮ» — ПРОТИВ

В сентябре прошлого года в Англии официально произошла революция. Владельцы 20 клубов премьер-лиги постановили: отныне трансферный рынок прекращает работу накануне нового чемпионата. Для продвижения идеи требовалось 2/3 голосов, и они были получены от 14 представителей. Удивительно, что «МЮ» не поддержал идеи своего тренера Жозе Моуринью и оказался в числе противников перемен — на пару с земляками из «Манчестер Сити». Компанию им, по информации Sky, составили «Уотфорд», «Суонси» и «Кристал Пэлас», а «Бернли» в единственном числе воздержался.

В Футбольной лиге, объединяющей чемпионшип и третий с четвертым по силам дивизионы, накал страстей оказался выше, и реформаторы победили консерваторов со счетом 40:29 при трех воздержавшихся. Вместе с тем там под запрет попадают только полноценные покупки, а сдавать/брать футболистов в аренду можно по старинке — вплоть до последнего дня августа. Возвращаясь к премьер-лиге заметим: «Тоттенхэм» был за перемены, а теперь главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино говорит, что никаких плюсов Англия не получит. Следовало предварительно договариваться с Европой и другими странами, не лишая себя 20 дней на шоппинг.

БЕЗУМИЕ «ЧЕЛСИ»

В Германии хватает сторонников британских идей, включая боссов дортмундской «Боруссии», но решения нет. Там, как и в Испании с Францией, а также в России, продавать и покупать будут вплоть до 31 августа. В еврокубках же в качестве крайней даты подачи заявок и вовсе значится 3 сентября. В этих чемпионатах все самое интересное впереди, тогда как в Англии руководители клубов уже отсчитывают последние часы.

Безумие последнего дня приводит к безумным тратам. В частности проваливающий селекционную работу «Челси» оказался приперт к стенке устроившим забастовку Куртуа, и установил мировой рекорд, отдав «Атлетику» 80 миллионов евро отступных за Кепу, ставшего самым дорогим голкипером планеты. За Куртуа от «Реала» синие получат порядка 35 миллионов фунтов. Кроме того, в «Челси» на год в аренду придет полузащитник хорватской сборной Ковачич.

МОУРИНЬЮ НУЖНЫ ЗАЩИТНИКИ

Бунтовщик обнаружился и на корабле «МЮ». Ровно за сутки до окончания трансферной кампании о желании покинуть «Олд Траффорд» уведомил окончательно разругавшийся с Моуринью Погба. Пока «красные дьяволы» отпускать француза не желают, а предложение поменять его в «Барселону» на Андре Гомеша и колумбийца Мину отвергнуто. Хотя с учетом планов по приобретению центрального защитника к этому варианту можно вернуться. Но, наверное, лишь в том случае, если не сыграют ставки на Магуайра, Боатенга и Алдервейрелда.

Последняя фамилия — головная боль «Тоттенхэма», который не только не приобрел ни одного игрока, но и пытается всеми силами сохранить своих лидеров. И если с Кейном все в порядке, и он сам отказал «Реалу», то сейчас победитель Лиги чемпионов положил глаз на датчанина Эриксена, который может стать заменой поглядывающему в сторону «Интера» Модричу.

Но пока все это кажется фантастикой, тогда как бразилец Бернард, покинувший «Шахтер» свободным агентом, вот-вот окажется в здорово поработавшем на рынке «Эвертоне». Еще один активный покупать — «Вест Хэм» — тоже никак не успокоится, и готов выложить 50 миллионов евро отступных за уругвайца Макси Гомеса, проведшего отличный дебютный сезон в «Сельте». «Арсенал», возможно, все же купит хорвата Виду, а «Вулверхэмптон», хоть и договорился с «Манчестер Сити» по переходу Зинченко, пока не может убедить самого украинца.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

После безумного английского четверга с его огромными деньгами и возможностями жить станет намного скучнее. Британцы, правда, передадут эстафетную палочку Италии. Серия А оказалась единственной, кто последовал примеру АПЛ. А так как чемпионат на Апеннинах стартует на неделю позже, там рынок проработает до 17 августа. Ожидается, что самыми активными его игроками станут два миланских клуба.

В списках их потенциальных новичков точно нет звезды «Лацио» Милинковича-Савича, чья стоимость пока отпугивает даже английских грандов. Зато «Милан» посматривает в сторону Парижа и конкретно на немца Дракслера и может отправить в «Севилью» Андре Силву. А «Интер», у которого «Барселона» увела из-под носа Видаля, пытается купить Модрича. Пока это кажется фантастикой. И на данный момент ближе к реальности обмен с «Монако», по итогам которого монегаски получат одного из лучших ассистентов серии А Кандреву, а Лучано Спаллетти достанется Кейта Бальде, уже игравший в Италии за «Лацио».