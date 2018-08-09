Бунт Погба, новая команда для Зинченко, Эриксен — замена Модричу
Сегодня — последний день, когда английские клубы могут покупать игроков.
Сегодня — последний день, когда английские клубы могут покупать игроков.
МОУРИНЬЮ «ЗА», «МЮ» — ПРОТИВ
В сентябре прошлого года в Англии официально произошла революция. Владельцы 20 клубов
В Футбольной лиге, объединяющей чемпионшип и третий с четвертым по силам дивизионы, накал страстей оказался выше, и реформаторы победили консерваторов со счетом 40:29 при трех воздержавшихся. Вместе с тем там под запрет попадают только полноценные покупки, а сдавать/брать футболистов в аренду можно по старинке — вплоть до последнего дня августа. Возвращаясь к
БЕЗУМИЕ «ЧЕЛСИ»
В Германии хватает сторонников британских идей, включая боссов дортмундской «Боруссии», но решения нет. Там, как и в Испании с Францией, а также в России, продавать и покупать будут вплоть до 31 августа. В еврокубках же в качестве крайней даты подачи заявок и вовсе значится 3 сентября. В этих чемпионатах все самое интересное впереди, тогда как в Англии руководители клубов уже отсчитывают последние часы.
Безумие последнего дня приводит к безумным тратам. В частности проваливающий селекционную работу «Челси» оказался приперт к стенке устроившим забастовку Куртуа, и установил мировой рекорд, отдав «Атлетику» 80 миллионов евро отступных за Кепу, ставшего самым дорогим голкипером планеты. За Куртуа от «Реала» синие получат порядка 35 миллионов фунтов. Кроме того, в «Челси» на год в аренду придет полузащитник хорватской сборной Ковачич.
МОУРИНЬЮ НУЖНЫ ЗАЩИТНИКИ
Бунтовщик обнаружился и на корабле «МЮ». Ровно за сутки до окончания трансферной кампании о желании покинуть «Олд Траффорд» уведомил окончательно разругавшийся с Моуринью Погба. Пока «красные дьяволы» отпускать француза не желают, а предложение поменять его в «Барселону» на Андре Гомеша и колумбийца Мину отвергнуто. Хотя с учетом планов по приобретению центрального защитника к этому варианту можно вернуться. Но, наверное, лишь в том случае, если не сыграют ставки на Магуайра, Боатенга и Алдервейрелда.
Последняя фамилия — головная боль «Тоттенхэма», который не только не приобрел ни одного игрока, но и пытается всеми силами сохранить своих лидеров. И если с Кейном все в порядке, и он сам отказал «Реалу», то сейчас победитель Лиги чемпионов положил глаз на датчанина Эриксена, который может стать заменой поглядывающему в сторону «Интера» Модричу.
Но пока все это кажется фантастикой, тогда как бразилец Бернард, покинувший «Шахтер» свободным агентом,
ЧТО ДАЛЬШЕ?
После безумного английского четверга с его огромными деньгами и возможностями жить станет намного скучнее. Британцы, правда, передадут эстафетную палочку Италии. Серия А оказалась единственной, кто последовал примеру АПЛ. А так как чемпионат на Апеннинах стартует на неделю позже, там рынок проработает до 17 августа. Ожидается, что самыми активными его игроками станут два миланских клуба.
В списках их потенциальных новичков точно нет звезды «Лацио»
Что до других чемпионатов, то в Испании еще может удивить «Барселона». Она этим летом исключительно активна, и если не купит Погба, найдет альтернативный вариант. Во Франции все