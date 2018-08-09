Кейлор Навас не планирует покидать «Реал» в связи с переходом Тибо Куртуа

Источник: AP 2018

Навас был основным голкипером «Реала» на протяжении трёх сезонов. Теперь костариканец намерен побороться с Куртуа за место в стартовом составе. Не планирует продавать Наваса и сам «Реал». Контракт голкипера с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.

«Я могу вас заверить, что планов уходить нет. У меня такое желание уйти, как и умереть», — приводит слова Наваса Onda Cero.