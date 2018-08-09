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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Кейлор Навас не планирует покидать «Реал» в связи с переходом Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Кейлор Навас не планирует уходить из мадридского клуба, несмотря на переход в команду бельгийца Тибо Куртуа.

Источник: AP 2018

Навас был основным голкипером «Реала» на протяжении трёх сезонов. Теперь костариканец намерен побороться с Куртуа за место в стартовом составе. Не планирует продавать Наваса и сам «Реал». Контракт голкипера с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.

«Я могу вас заверить, что планов уходить нет. У меня такое желание уйти, как и умереть», — приводит слова Наваса Onda Cero.

«Реал» подписал контракт с Куртуа на шесть лет. 9 августа бельгиец пройдёт медобследование, после чего будет представлен в качестве игрока мадридского клуба. Сам Куртуа после возвращения с чемпионата мира начал бойкотировать тренировки «Челси», пытаясь добиться трансфера в «Реал».

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