Кейлор Навас не планирует покидать «Реал» в связи с переходом Тибо Куртуа
Голкипер «Реала» Кейлор Навас не планирует уходить из мадридского клуба, несмотря на переход в команду бельгийца Тибо Куртуа.
Голкипер «Реала» Кейлор Навас не планирует уходить из мадридского клуба, несмотря на переход в команду бельгийца Тибо Куртуа.
Навас был основным голкипером «Реала» на протяжении трёх сезонов. Теперь костариканец намерен побороться с Куртуа за место в стартовом составе. Не планирует продавать Наваса и сам «Реал». Контракт голкипера с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.
«Я могу вас заверить, что планов уходить нет. У меня такое желание уйти, как и умереть», — приводит слова Наваса Onda Cero.
«Реал» подписал контракт с Куртуа на шесть лет. 9 августа бельгиец пройдёт медобследование, после чего будет представлен в качестве игрока мадридского клуба. Сам Куртуа после возвращения с чемпионата мира начал бойкотировать тренировки «Челси», пытаясь добиться трансфера в «Реал».