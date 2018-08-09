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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» оштрафовали на 600 тысяч за нецензурную брань фанатов в адрес судьи в матче с «Астаной»

Футбольный клуб «Актобе» оштрафован на 600 тысяч тенге по итогам 21 матча премьер-лиги с «Астаной». Такое решение было принято на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Встреча команд прошла 4 августа в Актобе и завершилась вничью 1:1. Поводом для санкции послужили поведение болельщиков хозяев.

«За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в скандировании нецензурной брани в адрес судьи зрителями во время и после окончания матча, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб “Актобе” наложить штраф в размере 250 МРП, что составляет 601 250 (шестьсот одну тысячу двести пятьдесят) тенге (из расчета 1 МРП равен 2 405 тенге). Футбольный клуб “Актобе” оплатить штраф до 8 сентября 2018 года», — говорится в заявлении на сайте КФФ.

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