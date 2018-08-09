СМИ: «ПСЖ» и «Монако» сделали предложения по Ракитичу
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич попал в сферу интересов двух клубов из чемпионата Франции.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич попал в сферу интересов двух клубов из чемпионата Франции.
Как сообщает El Mundo Deportivo, предложения по хорвату поступили каталонцам от «ПСЖ» и «Монако». Последний, напомним, этим летом подписал из ЦСКА Александра Головина, который на тренировке получил травму голеностопа и пропустит старт сезона.
«Барселона» не хочет отпускать Ракитича, однако в его контракте есть сумма отступных, которая составляет 125 миллионов евро.