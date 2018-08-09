Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Прогрес
Футбол. Еврокубки
19:00
Алашкерт
ЧФР
Футбол. Еврокубки
19:00
Спартак Ю
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа
Аталанта
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Валюр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:00
Сигма
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
Бордо
Футбол. Еврокубки
20:00
Тренчин
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:00
Штурм
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпиакос П
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Лех
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс
Базель
Футбол. Еврокубки
21:30
Заря Лг
Брага
Футбол. Еврокубки
21:45
Корк Сити
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:45
ТНС
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Марибор
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Риека
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайдук С
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:05
Слован Бр
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Жальгирис В
Все события
Фоторепортажи
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
11:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «ПСЖ» и «Монако» сделали предложения по Ракитичу

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич попал в сферу интересов двух клубов из чемпионата Франции.

Источник: Reuters

Как сообщает El Mundo Deportivo, предложения по хорвату поступили каталонцам от «ПСЖ» и «Монако». Последний, напомним, этим летом подписал из ЦСКА Александра Головина, который на тренировке получил травму голеностопа и пропустит старт сезона.

«Барселона» не хочет отпускать Ракитича, однако в его контракте есть сумма отступных, которая составляет 125 миллионов евро.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках
«На костылях по Монако»: новое несчастье с Головиным
Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в мире
Бунт Погба, новая команда для Зинченко, Эриксен — замена Модричу
Навас не планирует покидать «Реал» в связи с переходом Куртуа
Видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов
Тренер ПАОКа: Судья ошибся с пенальти в ворота «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь