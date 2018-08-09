Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в мире
Как сообщает The Telegraph, 23-летний испанский вратарь Кепа Аррисабалага будет зарабатывать в «Челси» 10 миллионов фунтов стерлингов в год.
Как сообщает The Telegraph, 23-летний испанский вратарь Кепа Аррисабалага будет зарабатывать в «Челси» 10 миллионов фунтов стерлингов в год.
Игрок перешел в английский клуб накануне из «Атлетика» за 71,6 миллионов фунтов. Он заключил контракт с «Челси» на семь лет.
Ранее стало известно, что Кепа стал самым дорогим вратарем и самым дорогим испанцем в истории футбола.