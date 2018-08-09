«Реал» подписал контракт с лучшим вратарем ЧМ-2018 Куртуа на шесть лет

Ранее Куртуа бойкотировал тренировки «Челси», за что был оштрафован на 200 тыс. фунтов стерлингов. Голкипер сборной Бельгии являлся игроком «Челси» с 2011 года, до 2014 года выступал за испанский «Атлетико» на правах аренды. В составе «Челси» он провел 154 матча, в которых пропустил 152 гола, став с командой двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка лиги. Вместе с «Атлетико» Куртуа завоевал золото чемпионата Испании и стал финалистом Лиги чемпионов.