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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Коутиньо выбрал новый игровой номер в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо определился с новым игровым номером, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Бразильский футболист будет выступать под 7-м номером, который освободился после ухода хавбека Арды Турана. В прошлом сезоне Коутиньо играл за сине-гранатовых под номером «14».

Во время загрузки произошла ошибка.

Бразилец присоединился к каталонцам зимой 2018 года, перебравшись из «Ливерпуля». 26-летний футболист провёл 18 матчей в чемпионате Испании, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

По итогам сезона-2017/18 «Барселона» стала сильнейшей командой Примеры и завоевала кубок Испании. В Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде завершили выступление на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей «Роме» (4:1 — дома и 0:3 — в гостях).

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