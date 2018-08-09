Коутиньо выбрал новый игровой номер в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо определился с новым игровым номером, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо определился с новым игровым номером, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Бразильский футболист будет выступать под 7-м номером, который освободился после ухода хавбека Арды Турана. В прошлом сезоне Коутиньо играл за
Бразилец присоединился к каталонцам зимой 2018 года, перебравшись из «Ливерпуля». 26-летний футболист провёл 18 матчей в чемпионате Испании, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.
По итогам сезона-2017/18 «Барселона» стала сильнейшей командой Примеры и завоевала кубок Испании. В Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде завершили выступление на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей «Роме» (4:1 — дома и 0:3 — в гостях).