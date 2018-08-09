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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» объявил о приобретении Калинича

«Атлетико» приобрёл права на форварда «Милана» Николу Калинича, сообщает пресс-служба испанской команды.

По информации источника, хорватский футболист подписал контракт, рассчитанный на три года. Ранее Sky Sport Italia сообщал, что трансфер 30-летнего форварда обойдётся «матрасникам» в € 15 млн.

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Калинич выступал за «Милан» с 2017 года. До этого хорватский футболист играл за «Фиорентину», «Днепр», «Блэкберн Роверс», «Шибеник», «Пулу» и «Хайдук».

В прошлом сезоне футболист провёл 31 матч в чемпионате Италии, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Кроме того, футболист 6 раз выходил на поле в матчах Лиги Европы, но не сумел отметиться результативными действиями.

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