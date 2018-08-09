«Атлетико» объявил о приобретении Калинича
«Атлетико» приобрёл права на форварда «Милана» Николу Калинича, сообщает
«Атлетико» приобрёл права на форварда «Милана» Николу Калинича, сообщает
По информации источника, хорватский футболист подписал контракт, рассчитанный на три года. Ранее Sky Sport Italia сообщал, что трансфер 30-летнего форварда обойдётся «матрасникам» в € 15 млн.
Калинич выступал за «Милан» с 2017 года. До этого хорватский футболист играл за «Фиорентину», «Днепр», «Блэкберн Роверс», «Шибеник», «Пулу» и «Хайдук».
В прошлом сезоне футболист провёл 31 матч в чемпионате Италии, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Кроме того, футболист 6 раз выходил на поле в матчах Лиги Европы, но не сумел отметиться результативными действиями.