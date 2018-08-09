«Атлетико» объявил о приобретении Калинича

По информации источника, хорватский футболист подписал контракт, рассчитанный на три года. Ранее Sky Sport Italia сообщал, что трансфер 30-летнего форварда обойдётся «матрасникам» в € 15 млн.

Калинич выступал за «Милан» с 2017 года. До этого хорватский футболист играл за «Фиорентину», «Днепр», «Блэкберн Роверс», «Шибеник», «Пулу» и «Хайдук».