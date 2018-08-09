Мина перешёл из «Барселоны» в «Эвертон» за € 31,75 млн
«Барселона» официально объявила о достигнутой договорённости с «Эвертоном» по поводу трансфера защитника Йерри Мины в английский клуб.
«Барселона» официально объявила о достигнутой договорённости с «Эвертоном» по поводу трансфера защитника Йерри Мины в английский клуб.
Сумма трансфера составила € 30,25 млн. Ещё € 1,5 млн
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Йерри также заинтересованы «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Лион» и некоторые другие известные европейские клубы. Он был близок к переходу в стан манкунианцев, но трансфер сорвался.
Мина перешёл в «Барселону» в январе 2018 года. В минувшем сезоне испанской Примеры он записал на свой счёт одну результативную передачу в пяти проведённых матчах.