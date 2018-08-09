Мина перешёл из «Барселоны» в «Эвертон» за € 31,75 млн

Сумма трансфера составила € 30,25 млн. Ещё € 1,5 млн сине-гранатовые могут получить в виде бонусов при выполнении определённых условий. Колумбиец в ближайшее время должен подписать с «ирисками» контракт, рассчитанный на пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Йерри также заинтересованы «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Лион» и некоторые другие известные европейские клубы. Он был близок к переходу в стан манкунианцев, но трансфер сорвался.