«Монако» без Головина начинает выступление в чемпионате Франции по футболу

Переход Головина из ЦСКА в «Монако» состоялся после успешного выступления игрока на чемпионате мира — один из самых талантливых российских футболистов получил шанс проявить себя в сильном клубе. «Монако» традиционно выступает в Лиге чемпионов и вновь составит конкуренцию многолетнему чемпиону страны из Парижа. Однако начало сезона Головин пропустит из-за травмы лодыжки, восстановление займет около четырех-пяти недель.

«Монако» уже провел первую официальную игру в сезоне. В матче за Суперкубок Франции против с ПСЖ клуб уступил со счетом 0:4. Стартовую встречу чемпионата команда сыграет в субботу в гостях с «Нантом».

Год назад монегаски отстали от парижской команды на 13 очков. ПСЖ продолжает собирать в своем составе звезд, тогда как «Монако» старается работать с молодыми футболистами, которых затем успешно продает. В нынешнем межсезонье клуб выручил €115 млн за Тому Лемара, перешедшего в мадридский «Атлетико», и Фабиньо, отправившегося в «Ливерпуль». Новичками команды, помимо Головина, стали сразу несколько малоизвестных футболистов, включая португальца Пеле и Виллема Геббельса из «Лиона», которому через неделю исполнится 17 лет.

Год назад «Монако» не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, и в новом сезоне у команды, руководимой португальцем Леонарду Жардимом, будет еще одна попытка.

Теперь в Париже есть еще и Буффон

ПСЖ ставит более серьезные задачи — парижане намерены прервать неудачную серию выступлений в главном еврокубке. Сохранив бразильца Неймара, с которым в атаке уже в ранге чемпиона мира будет играть Киллиан Мбаппе, ПСЖ получил нового тренера — им стал 44-летний немец Томас Тухель, ранее работавший с «Майнцем» и дортмундской «Боруссией».

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В первом же матче на посту главного тренера парижан Тухель завоевал Суперкубок Франции, разгромив главного конкурента. Игра прошла в китайском Шэньчжэне, а ее героем стал аргентинец Анхель Ди Мария, который забил два мяча. При этом Мбаппе на поле не вышел, а Неймар появился лишь на 75-й минуте.

Помимо этого, первый игру за ПСЖ провел 40-летний итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Один мяч в ворота «Монако» забил 18-летний Тимоти Веа — сын знаменитого в прошлом форварда Джорджа Веа, который занимает пост президента Либерии. Веа-младший родился в Нью-Йорке и выступает за сборную США.

Выплатив нынешним летом 135 млн евро за переход Мбаппе из «Монако», состоявшийся в 2017 году (прошлый сезон футболист формально находился в аренде), ПСЖ других трат себе позволить не может.

Столкнувшись с проблемой финансового фэйр-плей, парижане были вынуждены продать нескольких футболистов, а кого-то отдать в аренду. Например, польский полузащитник Гжегож Крыховяк отправился в московский «Локомотив».

Французские клубы в основном продают футболистов

Помимо ПСЖ и «Монако», претендентами на путевки в Лигу чемпионов остаются «Лион» и «Марсель», а также «Ницца», которую возглавил вернувшийся из США Патрик Виейра. Французские клубы вновь по большей части продавали игроков, например, «Бордо» за €41 млн отправил в «Барселону» бразильца Малкома, «Тулуза» выручила €25 млн за сенегальского защитника Иссу Диопа, перешедшего в английский «Вест Хэм».

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В предстоящем чемпионате Франции вновь выступят 20 команд. Пополнили Лигу 1 «Реймс» и «Ним». «Реймс», который является шестикратным чемпионом страны и двукратным финалистом Кубка европейских чемпионов, вернулся в элиту спустя два сезона. «Ним» же и вовсе не играл в высшем дивизионе с 1993 года, хотя команда четырежды становилась вице-чемпионом Франции.

В сезоне-2018/19 французского чемпионата выступят «Пари Сен-Жермен» (Париж), «Монако», «Лион», «Марсель», «Ренн», «Бордо», «Сент-Этьен», «Ницца», «Нант», «Монпелье», «Дижон», «Генгам», «Амьен», «Анже», «Страсбург», «Кан», «Лилль», «Тулуза», «Реймс» и «Ним». Клубы, занявшие первые два места, выступят в Лиге чемпионов, третья команда сыграет в квалификации турнира. В Лиге Европы выступят клубы, занявшие четвертое и пятое место по итогам чемпионата, а также победитель Кубка Франции.