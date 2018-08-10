«Тоттенхэм» стал первым клубом премьер-лиги, не оформившим трансферов в летнее окно
ТАСС, 10 августа. Футбольный клуб «Тоттенхэм» стал первой в истории Английской
ТАСС, 10 августа. Футбольный клуб «Тоттенхэм» стал первой в истории Английской
Сезон-2018/19 английской
Небольшая активность «Тоттенхэма» на рынке обуславливалась тем, что команде удалось сохранить костяк, продлив контракты с ведущими футболистами. Наибольшую активность проявил «Ливерпуль», приобретя четырех игроков на общую сумму 164 млн фунтов стерлингов. Вслед за ним следуют «Челси» (123,3 млн), «Вест Хэм» (89,5), «Арсенал» (71,1) и «Фулхэм» (69,4).
В первом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» 11 августа в гостях сыграет с «Ньюкаслом».