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10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
00:58 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» стал первым клубом премьер-лиги, не оформившим трансферов в летнее окно

ТАСС, 10 августа. Футбольный клуб «Тоттенхэм» стал первой в истории Английской премьер-лиги командой, которая не подписала ни одного игрока в летнее трансферное окно с момента его создания в 2003 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: AP 2018

Сезон-2018/19 английской премьер-лиги, которая была основана в 1992 году, стартует в пятницу. В четверг закрылось трансферное окно. Впервые за 15 лет один из клубов не смог приобрести летом игрока.

Небольшая активность «Тоттенхэма» на рынке обуславливалась тем, что команде удалось сохранить костяк, продлив контракты с ведущими футболистами. Наибольшую активность проявил «Ливерпуль», приобретя четырех игроков на общую сумму 164 млн фунтов стерлингов. Вслед за ним следуют «Челси» (123,3 млн), «Вест Хэм» (89,5), «Арсенал» (71,1) и «Фулхэм» (69,4).

В первом туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» 11 августа в гостях сыграет с «Ньюкаслом».

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