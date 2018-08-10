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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Ложь, что у меня плохие отношения с игроками «МЮ», я доволен ими

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед стартом нового сезона заявил, что полностью удовлетворён составом команды, несмотря на отсутствие приобретений перед закрытием трансферного окна.

Источник: Reuters

«У меня есть наши игроки, я ими доволен. Мне нравится работать с ними, факт заключается в этом. Когда кто-то тысячу раз повторяет, будто у меня плохие взаимоотношения с игроками, это остаётся ложью. Ложь, повторённая тысячу раз, не становится правдой. Мне нравятся мои игроки и наша команда.

Я получил удовольствие в прошлом сезоне от нашего выступления. Мы здорово боролись и заняли самое высокое место за последние пять лет. И теперь я жду начала нового сезона, которым я также буду наслаждаться.

Говорить о фаворитах чемпионата пока бессмысленно. В ноябре-декабре мы увидим тех, кто будет претендовать на победу в АПЛ. Пока давайте просто играть в футбол, — приводит слова Моуринью Goal.

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