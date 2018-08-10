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11:08 (мск), источник: Sport24

«Эвертон» забрал еще двух футболистов из «Барсы», ЦСКА нашел усиление в Англии. Трансферы дня

В АПЛ трансферное окно уже закрылось, а жара в России только начинается.

Главное об РПЛ

В бразильских медиа пишут, что «Зенит» отказался от покупки Вериссимо. После 0:4 в Минске питерской команде, конечно, нужен защитник, но «Сантос» хочет слишком много денег. Очередная сага длинной в несколько окон близка к завершению.

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Нападающий Андрей Панюков, который в прошлом сезоне разрывал ФНЛ в «Зените-2», арендован «Уралом» на год. Еще в Екатеринбург приедет Павел Погребняк — это подтвердил президент клуба Григорий Иванов.

ЦСКА продолжает искать атакующего полузащитника. Нашел в «Эвертоне» — так пишет корреспондент The Times в твиттере. Речь об аренде 20-летнего хорвата Николы Влашича, который точно не будет играть в ливерпульской команде после топ-трансферов.

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РПЛ скоро будет называться чемпионатом Исландии. В «Краснодар» приехал очередной викинг — Йона Гудни Фьолусон. До этого 29-летний центральный защитник играл в «Норчепинге» из Швеции.

Что в Европе?

Мы уже писали об этом, но еще раз: «Эвертон» лучше всех проводит это трансферное окно. После таких трансферов команда из Ливерпуля может претендовать на Лигу чемпионов, серьезно. Они подписали Бернарда из «Шахтера» свободным агентом, забрали из «Барселоны» героя ЧМ-2018 Йерри Мину (31,75 млн евро) и Андре Гомеша (аренда).

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В АПЛ трансферное окно уже закрылось. И даже маленькие клубы сходили с ума: например, «Фулхэм» купил Андре-Франка Замбо Ангисса из «Марселя» (кто это?!) за 33 млн евро. Монтойя перешел из «Валенсии» в «Брайтон», а Карлос Санчес — из «Фиорентины» в «Вест Хэм».

«Атлетико» купил нападающего «Милана» Николу Калинича. Того самого, который отказался выходить на замену в сборной Хорватии и был отправлен с чемпионата мира домой. Стоил 30-летний форвард всего 15 млн евро. А в другом миланском нападающем Андре Силве заинтересована «Севилья».

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«Тоттенхэм» пытался купить Брозовича за 40 млн, но «Интер» ответил отказом. У «МЮ» не получилось забрать Година из «Атлетико» — английский клуб был готов заплатить клаусулу, но сам уругваец не захотел переезжать и надеется продлить контракт в Мадриде.

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