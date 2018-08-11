Андрей Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо

Источник: РИА "Новости"

Лидер «Кайрата» в интервью Prosports.kz рассказал о матчах Лиги Европы, жизни в Казахстане, сборной России на ЧМ-2018 и «паненке» Смолова.

«Кайрат» в последние месяцы лета получил сложнейший график. В силу особенностей календаря КПЛ на восстановление футболистам остаются считаные часы — все остальное время занимают дороги, матчи и тренировки.

Неудивительно, что интервью с самым известным и, пожалуй, самым успешным игроком «Кайрата» Андреем Аршавиным состоялось за полчаса до выезда команды в аэропорт — предстоял перелет в Чехию на игру с «Сигмой» (0:2 — Прим. Prosports.kz).

Легендарный футболист сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» к журналистам относится с осторожностью: уж слишком много плохого они причинили Андрею Сергеевичу и его родным. Первые минуты беседы прошли в сильнейшем напряжении, но затем звездный кайратовец разрядил обстановку и показал те качества, благодаря которым так полюбился партнерам по команде и алматинским болельщикам.

— Проход «Кайрата» в двухматчевой встрече с АЗ стал для европейцев сюрпризом. Насколько сложным был этот соперник для вас?

— Я думаю, что это сюрприз для всех, и для нас в частности. Было сложно, потому что АЗ — хорошая команда, хорошо владеющая мячом, с поставленной игрой. Нам повезло где-то. АЗ не реализовал свои моменты в первой игре, а мы, наоборот, забили, что позволило нам во втором матче играть в комфортную для нас тактику. Также гол, который мы забили на выезде, тоже облегчил нам задачу.

— «Сигма» — лучший вариант на данной стадии?

— Это чешская команда с молодыми ребятами. Чехи — они всегда обучены, дисциплинированны. Поэтому как сложится игра, сейчас трудно сказать.

— В случае выхода в плей-офф квалификации «Кайрат», очевидно, встретится с «Севильей». Эта информация уже сидит в голове?

— Я думаю, сейчас нужно сосредоточиться на том сопернике, который у нас есть, сначала пройти его. Смысл думать о том, чего у нас еще нет?

— Из-за календаря «Кайрату» приходится играть по два матча в неделю. Ничья с «Шахтером» — последствие усталости? И насколько тяжело вам лично переносить такие нагрузки? В той же Англии команды проводят в разы больше матчей.

— Нам даются сложно матчи после еврокубков. С «Тоболом» мы еле-еле победили. Это вообще матч был непонятно для чего, для кого. У «Тобола» сидела в голове игра через два дня в Армении, у нас — с АЗ. С другой стороны, надо бороться — мы вторые, они третьи, нам нужно стараться не отпускать «Астану». Матч проходил вяло, не очень ярко. То же самое можно сказать о выезде в Караганду. Мы были уставшие, не было темпа. К сожалению, нам не удаются игры после еврокубков.

— Как находите в себе мотивацию играть и забивать на «огородах» чемпионата Казахстана? От большой любви к футболу?

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— Да, я люблю играть в футбол. Естественно, когда приезжаешь на не очень хорошее поле, это немножко тебя расстраивает и заставляет играть проще. В остальном же выходишь на поле, чтобы победить. Не важно, где это и при каких условиях происходит.

— Со стороны складывается ощущение, что вы очень счастливы в Казахстане.

— Казахстан меня принял очень тепло, поэтому мне здесь комфорт­но жить. Коллектив у нас хороший — с ребятами никаких проблем. Да, я здесь себя ощущаю достаточно комфортно.

— Тимощука ждали как спокойного суперпрофессионала, а Андрей Аршавин представлялся казахстанцам как капризная звезда. На деле же все оказалось наоборот. Когда вы только приехали в Казахстан, чувствовали какую-то предвзятость со стороны местных?

— Я не знаю, что было до меня. Какие были мысли обо мне, трудно сказать. Но с первого дня я себя здесь чувствую нормально. Все остальное надо спросить у ребят: как они находили мое присутствие здесь. Повторюсь, я проблем не испытывал.

— Я слышал много историй о простоте Андрея Аршавина. Правда, что вы ездите на далеко не новой KIA и не собираетесь покупать в Казахстане дорогой автомобиль?

— Какую машину клуб дал, на той езжу. Мне здесь удивлять особо некого. В моем возрасте — тем более. Всем, чем мог, я удивлял раньше.

— Возможно, что по окончании игровой карьеры вы останетесь в Казахстане? Алматинцы вас очень полюбили.

— Нет такой вероятности.

— Питер — One Love?

— Да.

— Пять причин посетить Санкт-Петербург.

— Эрмитаж, Петродворец, Невский проспект, команда «Зенит», Русский музей.

— Алматы?

— Чимбулак, «Кайрат», 8 озер, БАО (это Большое Алматинское озеро).

— Вы много времени проводите с дочерью Есеней. Где обычно гуляете в Алматы?

— Честно, очень жарко было, и больше всего времени я в торговом центре с ней проторчал. Она днем в основном бодрствует, а в «Меге» много развлечений для детей, поэтому там чаще были.

— Это одно из самых людных мест Алматы. Наверное, каждые пять минут просят о совместном фото?

— Чаще. Но это нормально, справляемся.

— Выступление сборной России на чемпионате мира-2018 — сенсация для всего мира. А для вас? Вы были удивлены?

— Я предполагал, что сборная России должна выйти из группы, но то, что они пройдут испанцев или португальцев… Сложно укладывалось в моей голове, чтобы сборная России это прошла. Они выстояли, молодцы.

— Благодаря чему удалось пройти Испанию?

— К сожалению, я не видел игру Испания — Россия. Говорят, что оборонялись, но, с другой стороны, как еще могли сыграть против испанцев? Да и любая команда против Испании в большинстве своем обороняется и контратакует.

— Канчельскис сказал, что Россия обыграла за два года одну сильную команду и в этом все ее достижения. Согласны?

— Я думаю, что те футболисты, которые достигли четвертьфинала чемпионата мира, должны быть горды собой. Почему нет? Это хороший результат для нашей команды.

— Во время мундиаля продолжался чемпионат Казахстана. Как я понимаю, матчи ЧМ вы смотрели дома либо в гостиницах.

— Ну да, как приходилось. По телевизору смотрел.

— По этой причине чемпионат мира в России получился для вас скомканным?

— Я бы не сказал так.

Яркое событие, много интересных матчей, широкое освещение в прессе российской, которая показывала каждый эпизод. Даже не на футбольном поле, а вокруг и так далее. В принципе, мне удалось почувствовать те эмоции, которые люди испытывали в разных городах.

— У Федора Смолова сейчас тяжелый период в жизни. Когда-то вы сами испытали подобное. Как ему выйти из этой ситуации?

— Ему лично я не хочу ничего советовать, потому что он сам взрослый человек, мужчина. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что его задача играть в футбол, ему нужно просто делать это хорошо, и все остальное уйдет на второй план.

— «Паненка» Смолова в серии пенальти с Хорватией — пижонство?

— Мне трудно сказать, это нужно спросить у него. Игрок, который таким образом бьет пенальти, очень сильно рискует.

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— В вашу молодость за такое могли побить, «напихать»?

— В заводских командах могли, наверное, убить, потому что это были деньги для людей. Сейчас это немного в более цивилизованном ракурсе проходит. Я особо этого не застал, но в те времена, когда мой папа играл в футбол, могли и закопать на стадионе сразу.

— Знаю, что вы не общаетесь с бывшими партнерами по «Арсеналу». И все же, кто-то из них поздравил с успехами сборной России?

— Мне написали несколько людей из Англии, которые связаны с футболом так или иначе, но не играют в него — они уже взрослые. Поздравляли с тем, что сборная России двигалась по турниру.

— Агент Дмитрий Селюк сказал, что вас надломило то, что «Зенит» продал вас в «Барселону», а не в «Арсенал», и называет это причиной того, что в Англии у вас не все получилось.

— Я хотел бы перейти в «Барселону», и было предложение. Но на мою игру влияния не оказало то, что я не перешел в «Барселону». Я также хотел играть. В принципе, «Арсенал» — это тоже большой клуб, поэтому причина точно не в этом.

— Где было сделано фото с «зубастиком» Роналдо?

— Это фото было сделано в Москве — у нас с Роналдо один технический спонсор. Это мероприятие проводилось в преддверии чемпионата мира. Когда увидел, какой «пчелиный рой» бегает за ним, подумал: «Слава богу, что я не такой же великий, как Роналдо». Там было просто сумасшествие.

— О чем говорили с ним в этот момент?

— Когда люди пересекаются на пять минут, это просто какие-то шутки о том, что происходит сейчас. Ничего личного.

— После вашего трансфера в «Кайрат» была информация, что вы стали самым дорогим игроком команды. В то же время у нас есть информация, что зарплата Андрея Аршавина в «Кайрате» далеко не самая высокая.

— Самый ли я высокооплачиваемый футболист? Не знаю. Если это не так, меня это не волнует и никогда не волновало в любой команде.

В этом плане мама меня всегда учила и научила не завидовать людям. У меня это получается. По-моему, я ответил на ваш вопрос?

— Если «Кайрат» в нынешнем сезоне не завоюет чемпионство и не выйдет в группу Лиги Европы, это станет провалом?

— Провалом будет, если не получится ни здесь, ни там. Задачи обе сложные, я бы даже сказал — трудновыполнимые. Но рано или поздно, конечно, «Кайрат» будет чемпионом.