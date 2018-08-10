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14:43 (мск), источник: Vesti.kz

Матч «Кайрата» в КПЛ перенесен из-за Лиги Европы

Матч 23-го тура казахстанской премьер-лиги с участием «Кайрата» перенесен, сообщает официальный сайт клуба.

По календарю, игра «Кайрата» должна была пройти 18 или 19 августа, но теперь состоится в резервный день — 31 октября.

23-й тур относится уже к третьему кругу КПЛ, в котором каждая команда сыграет с каждой по одному разу. Календарь игр будет составлен позднее на основе таблицы второго круга.

Решение о переносе матча «Кайрата» принято из-за участия клуба в Лиге Европы. Накануне алматинский клуб в гостевой встрече третьего отборочного раунда со счетом 0:2 проиграл чешской «Сигме», а ответную игру проведет 16 августа на своем поле.

Отметим, что регламент КПЛ разрешает переносы матчей участников еврокубков на резервные дни.

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