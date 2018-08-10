Матч «Кайрата» в КПЛ перенесен из-за Лиги Европы
Матч 23-го тура казахстанской
Матч 23-го тура казахстанской
По календарю, игра «Кайрата» должна была пройти 18 или 19 августа, но теперь состоится в резервный день — 31 октября.
23-й тур относится уже к третьему кругу КПЛ, в котором каждая команда сыграет с каждой по одному разу. Календарь игр будет составлен позднее на основе таблицы второго круга.
Решение о переносе матча «Кайрата» принято
Отметим, что регламент КПЛ разрешает переносы матчей участников еврокубков на резервные дни.