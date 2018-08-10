Матч «Кайрата» в КПЛ перенесен из-за Лиги Европы

По календарю, игра «Кайрата» должна была пройти 18 или 19 августа, но теперь состоится в резервный день — 31 октября.

23-й тур относится уже к третьему кругу КПЛ, в котором каждая команда сыграет с каждой по одному разу. Календарь игр будет составлен позднее на основе таблицы второго круга.

Решение о переносе матча «Кайрата» принято из-за участия клуба в Лиге Европы. Накануне алматинский клуб в гостевой встрече третьего отборочного раунда со счетом 0:2 проиграл чешской «Сигме», а ответную игру проведет 16 августа на своем поле.