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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Икарди останется в «Интере»

Форвард «Интера» Мауро Икарди, являющийся капитаном миланского клуба, не покинет команду во время трансферного окна, утверждает журналист Libertad Digital Висенте Аспитарте.

Источник: AP 2018

Ранее этот же журналист сообщал о переговорах «Реала» и «Интера» о трансфере аргентинского бомбардира.

По данным источника, пункт контракта об отступных игрока в размере € 110 млн действовал для зарубежных клубов лишь до конца июля 2018 года. В связи с этим «Интер» может устанавливать любую цену на игрока.
Также журналист отмечает, что руководство «Реала» не смогло сделать предложение, которое бы заинтересовало руководство «Интера».

Икарди в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров Серии А, разделив первое место с Чиро Иммобиле. Аргентинец забил в чемпионате Италии 29 мячей.

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