Икарди останется в «Интере»

Ранее этот же журналист сообщал о переговорах «Реала» и «Интера» о трансфере аргентинского бомбардира.

По данным источника, пункт контракта об отступных игрока в размере € 110 млн действовал для зарубежных клубов лишь до конца июля 2018 года. В связи с этим «Интер» может устанавливать любую цену на игрока.

Также журналист отмечает, что руководство «Реала» не смогло сделать предложение, которое бы заинтересовало руководство «Интера».