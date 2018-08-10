Икарди останется в «Интере»
Форвард «Интера» Мауро Икарди, являющийся капитаном миланского клуба, не покинет команду во время трансферного окна, утверждает журналист Libertad Digital Висенте Аспитарте.
Форвард «Интера» Мауро Икарди, являющийся капитаном миланского клуба, не покинет команду во время трансферного окна, утверждает журналист Libertad Digital Висенте Аспитарте.
Ранее этот же журналист сообщал о переговорах «Реала» и «Интера» о трансфере аргентинского бомбардира.
По данным источника, пункт контракта об отступных игрока в размере € 110 млн действовал для зарубежных клубов лишь до конца июля 2018 года. В связи с этим «Интер» может устанавливать любую цену на игрока.
Также журналист отмечает, что руководство «Реала» не смогло сделать предложение, которое бы заинтересовало руководство «Интера».
Икарди в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров Серии А, разделив первое место с Чиро Иммобиле. Аргентинец забил в чемпионате Италии 29 мячей.