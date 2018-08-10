СМИ: Налоговые органы Испании вернули Роналду более €2 млн

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По ее информации, таким образом был снижен штраф в размере почти €19 млн, который был одобрен в рамках соглашения со спортсменом по делу об уклонении от уплаты налогов. Договор также предусматривал приговор к двум годам тюрьмы для Роналду, однако в действительности он не будет помещен в пенитенциарное учреждение. Деньги были возвращены футболисту, поскольку, как считает налоговая служба, они уже были уплачены в виде НДС.

Ранее местные СМИ сообщали, что футболист уже заплатил испанскому ведомству €13,5 млн штрафа после того, как признался в четырех налоговых преступлениях. Прокуратура королевства выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании.

Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн, сам футболист заявлял, что никогда не пытался скрыть свои доходы.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из английского «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года.