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17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: Не хочу, как Рамос, выиграть Лигу чемпионов любой ценой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что на футбольном поле не должны происходить ситуации, когда игроки намеренно наносят травмы друг другу.

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«Я не хочу побеждать любой ценой. Конечно, я хотел бы выиграть Лигу чемпионов, и вряд ли бы стал возвращать титул, если бы в финале наша команда играла грубо. Не ожидаю, что Рамос вернёт свою медаль, но ему нужно подумать над оценкой некоторых ситуаций.

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Возможно, это была случайность, но Мо Салах получил травму на поле, когда проводил выдающийся этап карьеры. Многие скажут, что такое случается. Но разве этому мы хотим учить детей? Если мы хотим научить их тому, что ради победы можно делать всё, то я буду рад покинуть эту планету через 40 лет.

Я хороший неудачник? Нет. Мы должны обсудить эту ситуацию с Рамосом, потому что год назад он тоже повлиял на финал, совершив нырок и вынудив рефери показать красную карточку Хуану Куадрадо.

«Реал» заслужил победу в Лиге чемпионов, никто и никогда не ставил это под сомнение. Но разве вы хотите видеть на поле такие ситуации с Рамосом? Я думаю, нет, — приводит слова Клоппа Sport1.de.

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