Сергей Гуренко: Максимальная зарплата в минском «Динамо» — 7 тысяч евро

Источник: ФК "Динамо" (Минск)

ЭМОЦИЙ ПОСЛЕ РАЗГРОМА НЕ БЫЛО

— С каким настроением прошла тренировка после разгрома «Зенита»?

— Все обычно, настроение рабочее. Игравшие вчера провели восстановительное занятие, а остальные готовятся к матчу Кубка страны.

— Не было желания предоставить выходной команде после такой победы?

— У них завтра выходной. На победе над «Зенитом» жизнь не заканчивается.

— Пока ехали на тренировку и с нее, люди в машинах вам не сигналили?

— Немного. Понимаю, что им приятна такая победа.

— Какие эмоции у вас были после финального свитка? Шок?

— Никаких не было. Нам еще в Питере играть. На сегодняшний день мы ничего особенного не сделали.

— Допускаете, что «Зенит» может отыграть четыре мяча?

— В футболе всякое бывает. Нам важно настроиться и так же собрано сыграть на «Петровском».

— Был ли особый настрой у «Динамо» на «Зенит»?

— Безусловно, у ребят был настрой показать и заявить о себе, что они тоже неплохие футболисты, которые умеют играть. Но для меня, как для тренера, важно, что проявили они себя не индивидуально, а как команда.

— Есть в вашей команде футболисты, способные заиграть в России?

— Считаю, любой может заиграть на высоком уровне. Мои ребята ничем не хуже. Правда, в России они смогли бы быстрее вырасти — в вашем чемпионате другие скорости и партнеры поопытнее. Теперь «Динамо» в ответном матче нужно подтвердить неслучайность этой победы.

ВЫХОДИЛИ ИГРАТЬ НА ПОБЕДУ

— Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вас не поздравил с победой?

— Мы с ним, конечно, знакомы. Но с чем нас поздравлять? Мы еще ничего не сделали.

— Странно от вас такое слышать. Питерские болельщики в шоке от такого фиаско.

— Люди просто где-то нас недооценили. Вспомните чемпионат мира. Он же показал, что побеждают не фамилии, а команды — Хорватия самый яркий пример.

— Советов перед игрой у Гончаренко не просили?

— А смысл? ЦСКА еще не играл с «Зенитом», а у Питера — новый тренер, новые требования. Поэтому не думаю, что он мне рассказал бы что-то новое. Мы посмотрели две стартовые игры «Зенита» в чемпионате России, этого хватило.

— Но в России «Зенит» не пропустил пока ни одного гола, а вы забили ему четыре.

— И «Енисей», и «Арсенал» выходили играть на ничью. Их задачей было не пропустить гол. Я понимал, что мастерство игроков «Зенита» выше, чем у моих футболистов, поэтому нам нужно было максимально отодвинуть игру от своих ворот. И в первом тайме нам это удалось.

— А изначально вы выходили играть на победу?

— Конечно. Но еще более важно было не дать «Зениту» шанс забить, о чем я говорил после первого тайма, когда счет уже был 3:0. Да даже если бы сыграли 0:0, то у нас все равно оставались бы хорошие шансы.

— Что нужно, чтобы отодвинуть «Зенит» от своих ворот?

— В первую очередь игроки должны быть хорошо готовы физически.

— А какая задача стояла у команды во втором тайме?

— Не пропустить. Понимал, что Семак выпустит высоких игроков. Так и получилось — вышли Ерохин и Заболотный. Поэтому я выпустил в опорную зону высокого Капленко, он должен был навязать верховую борьбу соперникам, что у него и получилось.

— То есть Семак — предсказуемый тренер?

— Не могу так сказать. Просто я поступил бы точно так же (смеется). А Сергей поступил правильно, потому что мы насытили центр, и через него было сложно пройти. Поэтому «Зенит» начал играть флангами.

— Не ужинали с Семаком после матча?

— Нет. Я по-человечески понимал его состояние, поэтому не стал лезть. Мы с ним очень хорошо пообщались перед игрой. А до этого виделись в Турции на сборе, когда он работал с «Уфой».

9 августа. Минск. «Динамо» (Минск) — «Зенит» — 4:0. Сергей ГУРЕНКО (справа) и Сергей СЕМАК | Источник: ФК "Динамо" (Минск)

СЛАБЫЕ МЕСТА «ЗЕНИТА»

— Болельщики критикуют аргентинцев Ригони и Дриусси за вчерашний матч. На ваш взгляд, они провалились?

— У «Зенита» все ребята мастеровитые. Возможно, им не хватило игрового тонуса. А в том, что они хорошие футболисты, сомнений нет.

— Кто вам понравился в «Зените»?

— Кузяев. Далер смело брал на себя игру, чем мне очень понравился.

— В чем, на ваш взгляд, слабые стороны «Зенита»?

— У него есть разрыв в линиях. Да, команда хорошо возвращается в оборону, но если соперник будет отбирать мяч и быстро переходить в атаку, то у «Зенита» могут быть проблемы.

— То есть быстрые команды неудобны для «Зенита»?

— Именно так. Крайние защитники «Зенита» часто подключаются к атакам, оставляют свои зоны, а двум центральным сложно справиться с быстрыми соперниками, выбегающим из глубины.

ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ ЕЩЕ НЕ ИГРАЛ

— Какую задачу будет ставить на «Петровском» — победить?

— Нам очень важно забыть счет первого матча и сыграть дисциплинировано, как мы умеем. То есть не дать «Зениту» нас задавить, как он это делает с соперниками в чемпионате России.

— Пустые трибуны «Петровского» — плюс для «Динамо»?

— Не считаю, что нам это на руку. Давайте не забывать, что в футбол играют для болельщиков. И наказание, которые получил «Зенит», очень жесткое. Но в чем виноваты болельщики «Динамо»? Питер в прошлом сезоне проштрафился, ну, а мы-то тут причем? На мой взгляд, лучше наказывать клубы деньгами, а не закрытием трибун.

— Раньше уже играли при пустых трибунах?

— В детстве во дворе и по любителям (смеется). В официальных матчах пустых трибун не помню.

— Насколько неприятным сюрпризом стало поведение болельщиков «Зенита»?

— Не знаю, что там происходило. Они были далеко от меня. Могу сказать, что они хорошо болеют, сильно поддерживают свою команду. Правда, на мой взгляд, должно быть чувство меры. Мне, например, очень понравилось, как болеют в Словакии — весь матч шумят, поют, но грань не переходят и кресла не вырывают. А такое поведение можно назвать бескультурьем.

9 августа. Минск. «Динамо» (Минск) — «Зенит» — 4:0. Динамовцы едут в Россию с перевесом «плюс четыре» | Источник: ФК "Динамо" (Минск)

У НАС НЕ ПРИНЯТО ПРОСИТЬ ПРЕМИИ ЗА ПОБЕДЫ

— В России широко обсуждается присвоение игрокам сборной званий заслуженных мастеров спорта. Вашей команде дадут их, если выйдете в группу Лиги Европы?

— Не тот уровень (смеется). Хотя исторически было так, что за границей премировали валютой, а у нас давали очередное звание. Да, звание почетно, но главное, чтобы болельщики признавали.

— «Динамо» получит премиальные за победу над «Зенитом»?

— Даже не обсуждали эту тему. Если руководители сочтут нужным, то сделают. Я даже не знаю, положена ли премия команде за проход дальше.

— То есть игроки не просили премиальные за 4:0?

— У нас так не принято. И ребятам я говорю, что их задача играть так, чтобы их заметили, они уехали и подписали хорошие контракты. Одни премиальные семью не обеспечат, поэтому пусть думают о футболе.

— Правда, что максимальная зарплата у вас в команде семь тысяч евро?

— Да. Максимальная в этих пределах.

— Какой в таком случае бюджет клуба?

— Точную цифру не назову, потому что не работаю в руководстве клуба. Думаю, где-то 3,5 — 4 миллиона долларов.

— В перспективе хотели бы поработать в российской премьер-лиге?