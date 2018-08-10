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19:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси будет капитаном «Барселоны» в новом сезоне, Бускетс — вице-капитаном

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назначен капитаном команды на сезон-2018/19, сообщает пресс-служба каталонцев.

Источник: Reuters

Вице-капитаном будет Серхио Бускетс, третьим и четвёртым капитанами назначены Жерар Пике и Серхи Роберто соответственно.

Все четыре капитана — воспитанники «Барселоны». Месси последние три года выполнял обязанности вице-капитана, тогда как повязку носил Андрес Иньеста, ушедший в японский чемпионат.

По итогам сезона-2017/18 «Барселона» стала сильнейшей командой Примеры и завоевала Кубок Испании. В Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде завершили выступление на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей «Роме» (4:1 — дома и 0:3 — в гостях).

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