Месси будет капитаном «Барселоны» в новом сезоне, Бускетс — вице-капитаном
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назначен капитаном команды на сезон-2018/19, сообщает
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назначен капитаном команды на сезон-2018/19, сообщает
Все четыре капитана — воспитанники «Барселоны». Месси последние три года выполнял обязанности
По итогам сезона-2017/18 «Барселона» стала сильнейшей командой Примеры и завоевала Кубок Испании. В Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде завершили выступление на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей «Роме» (4:1 — дома и 0:3 — в гостях).