Месси будет капитаном «Барселоны» в новом сезоне, Бускетс — вице-капитаном

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Вице-капитаном будет Серхио Бускетс, третьим и четвёртым капитанами назначены Жерар Пике и Серхи Роберто соответственно.

Все четыре капитана — воспитанники «Барселоны». Месси последние три года выполнял обязанности вице-капитана, тогда как повязку носил Андрес Иньеста, ушедший в японский чемпионат.