Маурицио Сарри: «Челси» приобрел одного из лучших молодых голкиперов в Европе

Источник: Reuters

Вратарь Тибо Куртуа покинул «Челси» и стал игроком «Реала». Руководство «синих» на его место приобрело голкипера «Атлетика» Кепа Аррисабалага. В летнее трансферное окно «Челси» арендовали у «Реала» полузащитника Матео Ковачича.

«Ситуация с Куртуа была понятной. Он хотел перебраться в Мадрид. Возможно, мы потеряли одного из лучших голкиперов на данный момент, но приобрели молодого вратаря, одного из лучших молодых голкиперов в Европе, так что я очень счастлив. Кепа очень молод, ему 23. Я надеюсь, что в скором времени он сможет прибавить.

Я очень рад переходу Ковачича. Он обладает должными для нас характеристиками. Это очень техничный игрок. Он может играть между линиями противника. Для нас это может оказаться очень важно. Теперь я считаю, что состав укомплектован.

Азар остается с нами, точно. Это не проблема. Я говорил с ним три или четыре раза обо всем, и он ни слова не сказал о трансферном рынке, так что я полагаю, что он счастлив остаться здесь.