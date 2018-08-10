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18:24 (мск), источник: Советский спорт

Маурицио Сарри: «Челси» приобрел одного из лучших молодых голкиперов в Европе

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри — о новичках команды.

Источник: Reuters

Вратарь Тибо Куртуа покинул «Челси» и стал игроком «Реала». Руководство «синих» на его место приобрело голкипера «Атлетика» Кепа Аррисабалага. В летнее трансферное окно «Челси» арендовали у «Реала» полузащитника Матео Ковачича.

«Ситуация с Куртуа была понятной. Он хотел перебраться в Мадрид. Возможно, мы потеряли одного из лучших голкиперов на данный момент, но приобрели молодого вратаря, одного из лучших молодых голкиперов в Европе, так что я очень счастлив. Кепа очень молод, ему 23. Я надеюсь, что в скором времени он сможет прибавить.

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Я очень рад переходу Ковачича. Он обладает должными для нас характеристиками. Это очень техничный игрок. Он может играть между линиями противника. Для нас это может оказаться очень важно. Теперь я считаю, что состав укомплектован.

Азар остается с нами, точно. Это не проблема. Я говорил с ним три или четыре раза обо всем, и он ни слова не сказал о трансферном рынке, так что я полагаю, что он счастлив остаться здесь.

Я не хочу обсуждать контракты. Это не моя работа. Моя работа на поле, моя работа — делать игроков лучше, моя работа — стараться выигрывать матчи, а не заключать новые контракты. Но я видел, что игрок рад остаться здесь, так что новый контракт не будет проблемой, — цитирует Сарри пресс-служба «Челси».

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