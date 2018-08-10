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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Модрич принял решение остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич принял решение остаться в «Королевском клубе», сообщает испанский интернет-портал AS.

Источник: Reuters

У хорватского футболиста было предложение от миланского «Интера», но, обсудив всё со своей семьёй, Модрич решил продолжить выступления в Испании, пишет источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Модрич достиг договорённости с «Интером» и якобы изъявил желание покинуть «Реал». Мадридский клуб, по данным зарубежных СМИ, даже собирался обратиться в УЕФА с жалобой на миланцев, так как предполагалось, что финансирование трансфера 32-летнего вице-чемпиона мира в «Интер» будет осуществлено за счёт спонсора команды Suning Commerce Group, что противоречит правилам финансового фэйр-плей УЕФА.

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