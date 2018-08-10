Источник: Модрич принял решение остаться в «Реале»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич принял решение остаться в «Королевском клубе», сообщает испанский
Полузащитник «Реала» Лука Модрич принял решение остаться в «Королевском клубе», сообщает испанский
У хорватского футболиста было предложение от миланского «Интера», но, обсудив всё со своей семьёй, Модрич решил продолжить выступления в Испании, пишет источник.
Напомним, ранее сообщалось, что Модрич достиг договорённости с «Интером» и якобы изъявил желание покинуть «Реал». Мадридский клуб, по данным зарубежных СМИ, даже собирался обратиться в УЕФА с жалобой на миланцев, так как предполагалось, что финансирование трансфера 32-летнего