Источник: Модрич принял решение остаться в «Реале»

У хорватского футболиста было предложение от миланского «Интера», но, обсудив всё со своей семьёй, Модрич решил продолжить выступления в Испании, пишет источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Модрич достиг договорённости с «Интером» и якобы изъявил желание покинуть «Реал». Мадридский клуб, по данным зарубежных СМИ, даже собирался обратиться в УЕФА с жалобой на миланцев, так как предполагалось, что финансирование трансфера 32-летнего вице-чемпиона мира в «Интер» будет осуществлено за счёт спонсора команды Suning Commerce Group, что противоречит правилам финансового фэйр-плей УЕФА.