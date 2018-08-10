Хосеп Гвардиола: У «Манчестер Сити» больше нет денег для трат

Источник: AP 2018

К «Манчестер Сити» летом присоединился один полузащитник Рияд Марез, за которого «горожане» отдали «Лестеру» 67,8 млн евро.

«Игроки показали мне за два сезона, что мы можем доверять им, потому мы считаем, что у нас хороший состав. В прошлом сезоне я много раз говорил, что мы не можем тратить каждый сезон. Мы тратим, когда должны делать это — у нас было 7 или 8 игроков в возрасте 30−31 года.

Я доволен командой, и в прошлом сезоне я сказал, что у нас может быть один или два новичка, но у нас больше нет денег для трат, это правда.