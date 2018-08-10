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20:40 (мск), источник: Советский спорт

Хосеп Гвардиола: У «Манчестер Сити» больше нет денег для трат

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о трансферной политике команды.

Источник: AP 2018

К «Манчестер Сити» летом присоединился один полузащитник Рияд Марез, за которого «горожане» отдали «Лестеру» 67,8 млн евро.

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«Игроки показали мне за два сезона, что мы можем доверять им, потому мы считаем, что у нас хороший состав. В прошлом сезоне я много раз говорил, что мы не можем тратить каждый сезон. Мы тратим, когда должны делать это — у нас было 7 или 8 игроков в возрасте 30−31 года.

Я доволен командой, и в прошлом сезоне я сказал, что у нас может быть один или два новичка, но у нас больше нет денег для трат, это правда.

Мы не могли потратить больше, чем потратили. Может быть, в следующем сезоне мы будем более активными, но мы потратили много на молодых футболистов на следующий сезон, и в этом все дело, — цитирует Гвардиолу Goal.

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