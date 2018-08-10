В новом сезоне Серии В сыграют 19 клубов вместо 22
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Второй по силе дивизион чемпионата Италии по футболу — серия В — сократится в новом сезоне с 22 до 19 команд, сообщается на сайте турнира.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Второй по силе дивизион чемпионата Италии по футболу — серия В — сократится в новом сезоне с 22 до 19 команд, сообщается на сайте турнира.
Количество участников серии В сократилось до 19 после того, как три команды, игравшие в лиге в прошлом сезоне — «Бари», «Чезена» и «Авеллино», обанкротились и вышли из ее состава. Новый состав серии В из 19 команд должен быть утвержден руководством Федерации футбола Италии (FIGC), которое, по данным СМИ, ранее активно выступало против сокращения лиги.
Также в адрес правления серии В были отправлены официальные письма от клубов «Катания», «Новара», «Сиена», «Тернана», «Про Верчелли» и «Виртус Энтелла», в которых они выразили готовность заменить обанкротившиеся команды.