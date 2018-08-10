В новом сезоне Серии В сыграют 19 клубов вместо 22

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба серии В в пятницу опубликовала календарь сезона-2018/19, который рассчитан только на 19 участников. Также лига объявила, что оставляет за собой право принять меры в отношении «всех, чьи незаконные действия наносят ей ущерб».

Количество участников серии В сократилось до 19 после того, как три команды, игравшие в лиге в прошлом сезоне — «Бари», «Чезена» и «Авеллино», обанкротились и вышли из ее состава. Новый состав серии В из 19 команд должен быть утвержден руководством Федерации футбола Италии (FIGC), которое, по данным СМИ, ранее активно выступало против сокращения лиги.