«Марсель» разгромил «Тулузу» в первом матче нового сезона Лиги 1

В конце первого тайма полузащитник Димитри Пайет открыл счёт в матче, реализовав пенальти. В середине второго тайма Пайет оформил дубль. На 89-й минуте нападающий Валер Жермен забил третий гол «Марселя», а в компенсированное арбитром время хавбек Флорьян Товен закрепил крупную победу провансальской команды.
В следующем туре Лиги 1 «Марсель» сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Нимом». Эта игра состоится 19 августа в Ниме. «Тулуза» в следующем туре примет в родных стенах «Бордо», матч также пройдёт 19 августа.