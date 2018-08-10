«Марсель» разгромил «Тулузу» в первом матче нового сезона Лиги 1

В конце первого тайма полузащитник Димитри Пайет открыл счёт в матче, реализовав пенальти. В середине второго тайма Пайет оформил дубль. На 89-й минуте нападающий Валер Жермен забил третий гол «Марселя», а в компенсированное арбитром время хавбек Флорьян Товен закрепил крупную победу провансальской команды.