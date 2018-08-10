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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Марсель» разгромил «Тулузу» в первом матче нового сезона Лиги 1

«Марсель» одержал крупную победу над «Тулузой» в матче открытия нового сезона чемпионата Франции. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Источник: Reuters

В конце первого тайма полузащитник Димитри Пайет открыл счёт в матче, реализовав пенальти. В середине второго тайма Пайет оформил дубль. На 89-й минуте нападающий Валер Жермен забил третий гол «Марселя», а в компенсированное арбитром время хавбек Флорьян Товен закрепил крупную победу провансальской команды.

В следующем туре Лиги 1 «Марсель» сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Нимом». Эта игра состоится 19 августа в Ниме. «Тулуза» в следующем туре примет в родных стенах «Бордо», матч также пройдёт 19 августа.

Марсель 4:0
Первый тайм: 1:0
Тулуза
10.08.2018, 21:45 основной раунд: 1-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Ален Казанова
Голы
45′ Димитри Пайет 10
62′ Димитри Пайет 10
89′ Валер Жермен 28
90+2′ Флориан Товен 26
Составы
Йоан Пеле 16
Хироки Сакаи 2
46′ Жордан Амави 18
Бубакар Камара 4
Морган Сансон 8
Луиз Густаву 19
Лукас Окампос 5
Валер Жермен 28
77′ Максим Лопес 27
Грегори Сертик 22
83′ Димитри Пайет 10
Флориан Товен 26
56′ Клинтон Нжи 14
Буна Сарр 17
30 Батист Рейне
2 Кельвен Аду 44′
6 Кристофер Жюльен 11′
13 Клеман Мишлен
29 Жак-Франсуа Мубандже
15 Джон Босток
17 Ибраим Сангаре 55′
7 Макс Градель
10 Аарон Лейя Исека
22 Ману Гарсия 65′
8 Корантен Жан
14 Матье Доссеви 65′
9 Яя Саного
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 5
10 Удары в створ 1
5 Угловые 1
7 Фолы 20
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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