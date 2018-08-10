Голы Погба и Шоу помогли «МЮ» одолеть «Лестер» в первом матче АПЛ сезона-2018/19

На второй минуте полузащитник «лис» Даниэль Амарти сыграл рукой после удара нападающего «красных дьяволов» Алексиса Санчеса. Главный арбитр Андре Марринер назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал хавбек Поль Погба. Автором второго гола стал защитник Люк Шоу, отличившийся на 83-й минуте. Точку в матче поставил форвард «Лестера» Джейми Варди в компенсированное время.