Голы Погба и Шоу помогли «МЮ» одолеть «Лестер» в первом матче АПЛ сезона-2018/19

На второй минуте полузащитник «лис» Даниэль Амарти сыграл рукой после удара нападающего «красных дьяволов» Алексиса Санчеса. Главный арбитр Андре Марринер назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал хавбек Поль Погба. Автором второго гола стал защитник Люк Шоу, отличившийся на 83-й минуте. Точку в матче поставил форвард «Лестера» Джейми Варди в компенсированное время.
Во втором туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион» (19 августа), «Лестер» дома встретится с «Вулверхэмптоном» (18 августа).
В минувшем сезоне английского первенства «МЮ» занял второе место, «Лестер» финишировал на девятой строчке.