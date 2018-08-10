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00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Погба и Шоу помогли «МЮ» одолеть «Лестер» в первом матче АПЛ сезона-2018/19

«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» в первой игре английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Источник: Reuters

На второй минуте полузащитник «лис» Даниэль Амарти сыграл рукой после удара нападающего «красных дьяволов» Алексиса Санчеса. Главный арбитр Андре Марринер назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал хавбек Поль Погба. Автором второго гола стал защитник Люк Шоу, отличившийся на 83-й минуте. Точку в матче поставил форвард «Лестера» Джейми Варди в компенсированное время.

Во втором туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион» (19 августа), «Лестер» дома встретится с «Вулверхэмптоном» (18 августа).

В минувшем сезоне английского первенства «МЮ» занял второе место, «Лестер» финишировал на девятой строчке.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 1:0
Лестер
10.08.2018, 22:00 основной раунд: 1-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Клод Пюэль
Голы
3′ Поль Погба 6
83′ Люк Шоу (Х. Мата) 23
9 Джейми Варди 90+2′
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Эрик Байи 3
Люк Шоу 23
Маттео Дармиан 36
Хуан Мануэль Мата 8
69′ Андреас Перейра 15
Алексис Санчес 7
84′ Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
54′ 76′ Фред 17
Скотт Мактоминэй 39
67′ Маркус Рэшфорд 19
Ромелу Лукаку 9
1 Каспер Шмайхель
3 Бен Чилвелл
5 Уэстли Морган
14 Рикарду Перейра
15 Гарри Магуайр
25 Уилфред Ндиди
7 Демарэй Грэй
8 Келечи Ихеаначо
10 Джеймс Мэддисон 63′
9 Джейми Варди
18 Дэниел Амарти 63′ 51′
31 Рашид Геззаль
14 Адриэн Силва 80′
21 Висенте де ла Фуэнте Иборра
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 4
2 Угловые 5
11 Фолы 8
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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