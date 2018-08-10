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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: В матче с «Лестером» мне нужно было шесть замен, а не три

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о победе над «Лестером» (2:1) в первом туре АПЛ.

Источник: AFP 2018

«Мистер Скудамор (глава АПЛ. — Прим. «Чемпионата») должен быть доволен, это хорошее начало Премьер-лиги. Хороший матч. Матч, в котором я нуждался в шести заменах, а не трёх. Я хотел выпустить Марсьяля, но не могу, Поль Погба не может играть 90 минут, Фред тоже. Мне нужно больше замен.

Было нелегко управлять игрой с бровки, но я сказал игрокам, что у нас были хорошие периоды, проблески того футбола, в который мы хотели играть. «Лестер» был силён в определённые моменты, но мы справились с этим как команда.

Важно побеждать и играть хорошо. В определённые периоды мы хорошо играли против хорошей команды, которая потратила на трансферы больше, чем мы. Мы должны привыкать к командам, у которых есть игроки того же качества, что и у нас. Каждая команда — хорошая команда, забудьте названия, забудьте историю, забудьте форму.

Это будет трудный сезон для всех, а не только для нас. У меня были планы на многие месяцы вперёд, но рынок закрылся, и я оказался в ситуации, в которой не думал, что окажусь. Это последний раз, когда я говорю об этом. Всё, рынок закрыт.

Таков футбольный менеджмент. Думаю, футбол меняется, и теперь менеджеров следует называть главными тренерами. Мы должны подождать до конца ноября, чтобы понять, можем ли мы бороться за титул.

Шоу? Я очень доволен им. Он сделал одну ошибку за 90 минут, был хорош в защите. У него была хорошая предсезонка, — цитирует португальца BBC.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 1:0
Лестер
10.08.2018, 22:00 основной раунд: 1-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Клод Пюэль
Голы
3′ Поль Погба 6
83′ Люк Шоу (Х. Мата) 23
9 Джейми Варди 90+2′
Составы
Давид де Хеа 1
Виктор Линделеф 2
Эрик Байи 3
Люк Шоу 23
Маттео Дармиан 36
Хуан Мануэль Мата 8
69′ Андреас Перейра 15
Алексис Санчес 7
84′ Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
54′ 76′ Фред 17
Скотт Мактоминэй 39
67′ Маркус Рэшфорд 19
Ромелу Лукаку 9
1 Каспер Шмайхель
3 Бен Чилвелл
5 Уэстли Морган
14 Рикарду Перейра
15 Гарри Магуайр
25 Уилфред Ндиди
7 Демарэй Грэй
8 Келечи Ихеаначо
10 Джеймс Мэддисон 63′
9 Джейми Варди
18 Дэниел Амарти 63′ 51′
31 Рашид Геззаль
14 Адриэн Силва 80′
21 Висенте де ла Фуэнте Иборра
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
6 Удары в створ 4
2 Угловые 5
11 Фолы 8
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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