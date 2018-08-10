Моуринью: В матче с «Лестером» мне нужно было шесть замен, а не три

Источник: AFP 2018

«Мистер Скудамор (глава АПЛ. — Прим. «Чемпионата») должен быть доволен, это хорошее начало Премьер-лиги. Хороший матч. Матч, в котором я нуждался в шести заменах, а не трёх. Я хотел выпустить Марсьяля, но не могу, Поль Погба не может играть 90 минут, Фред тоже. Мне нужно больше замен.

Было нелегко управлять игрой с бровки, но я сказал игрокам, что у нас были хорошие периоды, проблески того футбола, в который мы хотели играть. «Лестер» был силён в определённые моменты, но мы справились с этим как команда.

Важно побеждать и играть хорошо. В определённые периоды мы хорошо играли против хорошей команды, которая потратила на трансферы больше, чем мы. Мы должны привыкать к командам, у которых есть игроки того же качества, что и у нас. Каждая команда — хорошая команда, забудьте названия, забудьте историю, забудьте форму.

Это будет трудный сезон для всех, а не только для нас. У меня были планы на многие месяцы вперёд, но рынок закрылся, и я оказался в ситуации, в которой не думал, что окажусь. Это последний раз, когда я говорю об этом. Всё, рынок закрыт.

Таков футбольный менеджмент. Думаю, футбол меняется, и теперь менеджеров следует называть главными тренерами. Мы должны подождать до конца ноября, чтобы понять, можем ли мы бороться за титул.