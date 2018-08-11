Играем без чемпиона и закрываем второй круг. Превью к 22-му туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 22

11 августа (суббота)

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«Тобол» — «Жетысу»

Костанайцы не знают побед в последних пяти турах, поэтому им важно будет прервать затянувшуюся безвыигрышную серию под руководством нового главного тренера Марека Зуба. Тем более «Ордабасы» не бросает попыток выбить «Тобол» из призовой тройки. Думается, хозяева это прекрасно понимают и психологически отошли от вылета из Лиги Европы, вследствие чего могут полностью сконцентрироваться на играх национальной лиги.

В то же время не станем недооценивать «Жетысу», который потихоньку учится набирать очки на выезде. На данный момент семиреченцы в таблице идут пятыми.

В первом круге «Тобол» выиграл в гостях — 1:0 (первый тур).

Всего команды провели 47 очных встреч, в 24 из них победили костанайские футболисты при десяти ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 72−42. При этом в 2009 году «Тобол» отпраздновал самую крупную викторию над «Жетысу» — 6:0.

«Актобе» — «Кайсар»

Актюбинцы сейчас на ходу, соответственно, сделают все от себя зависящее, чтобы по итогам тура улучшить свое турнирное положение, а именно с шестого места подняться на пятое. На своем Центральном стадионе они в этом сезоне еще не проигрывали, что делает их фаворитами во встрече с кызылординцами. Учитывая приверженность команд к комбинационному стилю, игра должна получиться зрелищной.

В первом круге «Актобе» оказался сильнее на выезде — 1:0 (первый тур).

В «личке» преимущество на стороне актюбинского клуба, победившего в 18 матчах при 15 ничьих и семи поражениях с разницей мячей 57−26. Кроме того, «Актобе» трижды громил «Кайсар» — 5:0 (2006, 2007) и 6:1 (2011).

12 августа (воскресенье)

«Шахтер» — «Ордабасы»

Карагандинцы идут без побед шесть игр, хотя в последних трех турах сыграли вничью, в том числе с одним из лидеров чемпионата «Кайратом» (1:1). То есть обрели некую уверенность в собственных силах, а потому постараются, как минимум, не проиграть «Ордабасы». Южане с приходом Кахабера Цхададзе встрепенулись, но по-прежнему нестабильны. Так что им потребуется хорошенько постараться, чтобы набрать свои очки.

В турнирной таблице «горняки» занимают десятое место с десятиочковым отставанием от идущих на четвертой позиции шымкентцев.

В первом круге «Ордабасы» выиграл у «Шахтера» — 2:1 (первый тур).

В предыдущих 46 матчах карагандинская команда выигрывала в 16 случаях при 11 ничьих и 19 поражениях с разницей мячей 48−48.

«Кызыл-Жар СК» — «Кайрат»

У «Кайрата» насыщенный календарь, на то он — один из ведущих казахстанских клубов, который обязан уметь варьировать составом ради успешного выступления на нескольких фронтах. В еврокубке для алматинцев ничего не потеряно, как и в национальном чемпионате. Вот только оступаться им больше нежелательно, иначе «золото» снова от них уплывет. Причем ближайшую игру с петропавловцами следует провести должным настроем, потому что без боя северо-казахстанцы не сдадутся, к тому же выиграли последние три домашние матчи в КПЛ. По идее, гостям должно хватить внутренних ресурсов для победы.

В первом круге успешным дома был «Кайрат» — 2:1 (первый тур).

Прежде соперники встречались 23 раз: восемь побед у «Кызыл-Жар СК» при пяти ничьих и десяти поражениях с разницей мячей 25−31. Самых крупный счет в личных встречах был зафиксирован в 2006 году, когда «Кайрат» на своем поле победил — 4:0.

«Атырау» — «Иртыш»

Встретятся аутсайдеры премьер-лиги. Каждый из них на своем счету имеет по 19 очков. Лишь по дополнительным показателям павлодарцы занимают 11-е место, атыраусцы — 12-е. Если «нефтяники» на характере вырывали победы в некоторых матчах, то безвыигрышная серия «Иртыша» достигла восьми туров. По сути, ни тем, ни другим отступать нельзя, отчего игра обретает принципиальный характер. В такой ситуации обычно везет тому, кто везет, но посмотрим, как будет в этот раз.

В первом круге «Иртыш» одолел «Атырау» со счетом 2:1 (первый тур).