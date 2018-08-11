Китайский хавбек дисквалифицирован на 6 игр за расистские оскорбления Демба Ба

Ли был признан виновным в оскорблении бывшего форварда «Челси» и пропустит ближайшие шесть игр своей команды в национальном чемпионате. Он также был оштрафован на 42 тыс. йен ($ 6 тыc.).

По ходу второго тайма игры китайской Суперлиги 33-летний сенегальский нападающий, после контактной борьбы с одним из игроков соперника, ввязался в словесную перепалку с Ли. После игры тренер «Шанхая» заступился за игрока своей команды и дал понять журналистам и болельщикам на послематчевой пресс-конференции, что Ба подвергся оскорблениям на расовой почве.