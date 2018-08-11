Китайский хавбек дисквалифицирован на 6 игр за расистские оскорбления Демба Ба
Полузащитник «Чанчунь Ятай» Чжан Ли дисквалифицирован Китайской федерацией футбола на шесть игр, сообщает издание Channel News Asia.
Полузащитник «Чанчунь Ятай» Чжан Ли дисквалифицирован Китайской федерацией футбола на шесть игр, сообщает издание Channel News Asia.
Ли допустил расистские высказывания в адрес игрока «Шанхай Шеньхуа» Демба Ба.
Ли был признан виновным в оскорблении бывшего форварда «Челси» и пропустит ближайшие шесть игр своей команды в национальном чемпионате. Он также был оштрафован на 42 тыс. йен ($ 6 тыc.).
По ходу второго тайма игры китайской Суперлиги 33-летний сенегальский нападающий, после контактной борьбы с одним из игроков соперника, ввязался в словесную перепалку с Ли. После игры тренер «Шанхая» заступился за игрока своей команды и дал понять журналистам и болельщикам на послематчевой
Демба Ба известен по выступлениям за «Ньюкасл», «Челси», «Бешикташ» и другие клубы.