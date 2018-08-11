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13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Китайский хавбек дисквалифицирован на 6 игр за расистские оскорбления Демба Ба

Полузащитник «Чанчунь Ятай» Чжан Ли дисквалифицирован Китайской федерацией футбола на шесть игр, сообщает издание Channel News Asia.

Ли допустил расистские высказывания в адрес игрока «Шанхай Шеньхуа» Демба Ба.

Ли был признан виновным в оскорблении бывшего форварда «Челси» и пропустит ближайшие шесть игр своей команды в национальном чемпионате. Он также был оштрафован на 42 тыс. йен ($ 6 тыc.).
По ходу второго тайма игры китайской Суперлиги 33-летний сенегальский нападающий, после контактной борьбы с одним из игроков соперника, ввязался в словесную перепалку с Ли. После игры тренер «Шанхая» заступился за игрока своей команды и дал понять журналистам и болельщикам на послематчевой пресс-конференции, что Ба подвергся оскорблениям на расовой почве.

Демба Ба известен по выступлениям за «Ньюкасл», «Челси», «Бешикташ» и другие клубы.

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