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14:40 (мск), источник: Sport24

Модрич между «Интером» и «Реалом». Почему он хочет уйти?

Зидан, Роналду и другие звезды Мадрида разбегаются не просто так.

Источник: Reuters

За время чемпионата мира Лука Модрич стал одним из самых обсуждаемых футболистов планеты. Хайлайты с нарезками его финтов и передач в последнее время собирают нереальное количество просмотров. Ему прочат лидерство в «Реале», капитанскую повязку, «Золотой мяч»… И на фоне всего этого он хочет перейти в «Интер». Клуб, который в прошлом сезоне чудом отобрался в Лигу чемпионов. Это выглядит очень странно, но только на первый взгляд.

Дело не в желании Луки заработать (по условиям контракта с «Интером» в 36 Лука сможет уехать в Китай на ту же огромную зарплату и играть сколько захочет) — «Реал» уже готовит такой же жирный контракт. И не в настрое Переса слить уже стареющего футболиста (Модричу в сентябре стукнет 33, а сеньор Флорентино ветеранов никогда особо не жаловал). И уж точно не в рушащем все логические цепочки желании бросить все и поиграть в одной команде со своими хорватскими друзьями (Перишич выложил фотку с Врсалько и Брозовичем и подписью «кого не хватает?»).

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Дело в простой мотивации. В той самой, из-за отсутствия которой объявил об уходе Зидан, Роналду уехал сверкать в «Ювентусе», а Марсело, Бэйл и ряд других игроков хотят попробовать себя в новой команде.

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Источник: Модрич принял решение остаться в «Реале»

«Реал» этим составом выиграл все. Трижды подряд взял Лигу чемпионов, и для настоящих спортсменов, которые привыкли преодолевать себя, ставить новые цели и идти к ним, это конец пути. Даже у той гвардиоловской «Барселоны», выигравшей за один год все возможные трофеи, была мотивация впервые в истории дважды подряд взять ЛЧ. «Реал» сделал это два раза практически одним и тем же составом. Захватил по дороге еще пару титулов и утвердился в статусе лучшего (или, по крайней мере, самого успешного) клуба Европы последних 10 лет. Как футболистам мотивировать себя на дальнейшую работу?

Это как в компьютерной игре. Вы прошли основную сюжетную линию и потеряли интерес, несмотря на то, что могли пройти еще несколько побочных миссий. Вот просто нет того настроя и все тут. И такой случай — чуть ли не единственный в истории футбола. Многие футболисты и тренер команды-гегемона покидают клуб только потому, что у них не осталось мотивации продолжать быть лучшими здесь.

И ситуация Модрича не просто показательна, она уникальна. Роналду поехал в «Ювентус» выигрывать трофеи и доказывать, что он, в отличие от Месси, способен покорить не только чемпионат Испании, но и Англию с Италией. Он поехал выигрывать титулы с командой, которая по комплектации состава входит как минимум в топ-5. А что Модрич?

Что ждет его в переживающем смутные времена «Интере»? Борьба за зону ЛЧ? Борьба за выход из группы в турнире? Если даже Спаллетти и удастся построить команду-конфетку, то не в этом сезоне, ему нужно время. А это самое время все сильнее поджимает Модрича.

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Лука не раз говорил, что индивидуальные награды для него мало что значат. Он — игрок, который делает все ради команды. И это абсолютная правда. Человеку светит первый «Золотой мяч», который впервые за 10 лет может достаться не людям с другой планеты, а он отказывается от всего ради новой мотивации. Ради того, чтобы доказать, что он может быть так же крут в другом месте. Настоящий спортсмен.

Марк Бессонов

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