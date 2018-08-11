Модрич между «Интером» и «Реалом». Почему он хочет уйти?

Источник: Reuters

За время чемпионата мира Лука Модрич стал одним из самых обсуждаемых футболистов планеты. Хайлайты с нарезками его финтов и передач в последнее время собирают нереальное количество просмотров. Ему прочат лидерство в «Реале», капитанскую повязку, «Золотой мяч»… И на фоне всего этого он хочет перейти в «Интер». Клуб, который в прошлом сезоне чудом отобрался в Лигу чемпионов. Это выглядит очень странно, но только на первый взгляд.

Дело не в желании Луки заработать (по условиям контракта с «Интером» в 36 Лука сможет уехать в Китай на ту же огромную зарплату и играть сколько захочет) — «Реал» уже готовит такой же жирный контракт. И не в настрое Переса слить уже стареющего футболиста (Модричу в сентябре стукнет 33, а сеньор Флорентино ветеранов никогда особо не жаловал). И уж точно не в рушащем все логические цепочки желании бросить все и поиграть в одной команде со своими хорватскими друзьями (Перишич выложил фотку с Врсалько и Брозовичем и подписью «кого не хватает?»).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmTZ_sjA20t/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmTZ_sjA20t/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">.. ???⚫️??? .. #BenvenutoŠime #WhoIsMissing ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ivanperisic444/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ivan Perišić</a> (@ivanperisic444) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-10T15:21:57+00:00">10 Авг 2018 в 8:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в простой мотивации. В той самой, из-за отсутствия которой объявил об уходе Зидан, Роналду уехал сверкать в «Ювентусе», а Марсело, Бэйл и ряд других игроков хотят попробовать себя в новой команде.

«Реал» этим составом выиграл все. Трижды подряд взял Лигу чемпионов, и для настоящих спортсменов, которые привыкли преодолевать себя, ставить новые цели и идти к ним, это конец пути. Даже у той гвардиоловской «Барселоны», выигравшей за один год все возможные трофеи, была мотивация впервые в истории дважды подряд взять ЛЧ. «Реал» сделал это два раза практически одним и тем же составом. Захватил по дороге еще пару титулов и утвердился в статусе лучшего (или, по крайней мере, самого успешного) клуба Европы последних 10 лет. Как футболистам мотивировать себя на дальнейшую работу?

Это как в компьютерной игре. Вы прошли основную сюжетную линию и потеряли интерес, несмотря на то, что могли пройти еще несколько побочных миссий. Вот просто нет того настроя и все тут. И такой случай — чуть ли не единственный в истории футбола. Многие футболисты и тренер команды-гегемона покидают клуб только потому, что у них не осталось мотивации продолжать быть лучшими здесь.

И ситуация Модрича не просто показательна, она уникальна. Роналду поехал в «Ювентус» выигрывать трофеи и доказывать, что он, в отличие от Месси, способен покорить не только чемпионат Испании, но и Англию с Италией. Он поехал выигрывать титулы с командой, которая по комплектации состава входит как минимум в топ-5. А что Модрич?

Что ждет его в переживающем смутные времена «Интере»? Борьба за зону ЛЧ? Борьба за выход из группы в турнире? Если даже Спаллетти и удастся построить команду-конфетку, то не в этом сезоне, ему нужно время. А это самое время все сильнее поджимает Модрича.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BljJxvDFcyH/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BljJxvDFcyH/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Not without my team?❤️?? #WorldCup #GoldenBall #TheBestThingsNeverComeEasy ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lukamodric10/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Luka Modric</a> (@lukamodric10) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-22T21:36:41+00:00">22 Июл 2018 в 2:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лука не раз говорил, что индивидуальные награды для него мало что значат. Он — игрок, который делает все ради команды. И это абсолютная правда. Человеку светит первый «Золотой мяч», который впервые за 10 лет может достаться не людям с другой планеты, а он отказывается от всего ради новой мотивации. Ради того, чтобы доказать, что он может быть так же крут в другом месте. Настоящий спортсмен.