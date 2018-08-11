Модрич между «Интером» и «Реалом». Почему он хочет уйти?
Зидан, Роналду и другие звезды Мадрида разбегаются не просто так.
Зидан, Роналду и другие звезды Мадрида разбегаются не просто так.
За время чемпионата мира Лука Модрич стал одним из самых обсуждаемых футболистов планеты. Хайлайты с нарезками его финтов и передач в последнее время собирают нереальное количество просмотров. Ему прочат лидерство в «Реале», капитанскую повязку, «Золотой мяч»… И на фоне всего этого он хочет перейти в «Интер». Клуб, который в прошлом сезоне чудом отобрался в Лигу чемпионов. Это выглядит очень странно, но только на первый взгляд.
Дело не в желании Луки заработать (по условиям контракта с «Интером» в 36 Лука сможет уехать в Китай на ту же огромную зарплату и играть сколько захочет) — «Реал» уже готовит такой же жирный контракт. И не в настрое Переса слить уже стареющего футболиста (Модричу в сентябре стукнет 33, а сеньор Флорентино ветеранов никогда особо не жаловал). И уж точно не в рушащем все логические цепочки желании бросить все и поиграть в одной команде со своими хорватскими друзьями (Перишич выложил фотку с Врсалько и Брозовичем и подписью «кого не хватает?»).
Дело в простой мотивации. В той самой,
«Реал» этим составом выиграл все. Трижды подряд взял Лигу чемпионов, и для настоящих спортсменов, которые привыкли преодолевать себя, ставить новые цели и идти к ним, это конец пути. Даже у той гвардиоловской «Барселоны», выигравшей за один год все возможные трофеи, была мотивация впервые в истории дважды подряд взять ЛЧ. «Реал» сделал это два раза практически одним и тем же составом. Захватил по дороге еще пару титулов и утвердился в статусе лучшего (или, по крайней мере, самого успешного) клуба Европы последних 10 лет. Как футболистам мотивировать себя на дальнейшую работу?
Это как в компьютерной игре. Вы прошли основную сюжетную линию и потеряли интерес, несмотря на то, что могли пройти еще несколько побочных миссий. Вот просто нет того настроя и все тут. И такой случай — чуть ли не единственный в истории футбола. Многие футболисты и тренер
Что ждет его в переживающем смутные времена «Интере»? Борьба за зону ЛЧ? Борьба за выход из группы в турнире? Если даже Спаллетти и удастся построить
Лука не раз говорил, что индивидуальные награды для него мало что значат. Он — игрок, который делает все ради команды. И это абсолютная правда. Человеку светит первый «Золотой мяч», который впервые за 10 лет может достаться не людям с другой планеты, а он отказывается от всего ради новой мотивации. Ради того, чтобы доказать, что он может быть так же крут в другом месте. Настоящий спортсмен.
Марк Бессонов