Кандидат в сборную Казахстана из «Кайрата» близок к переходу в стан шестикратного чемпиона Израиля

Игроком давно интересовался «Хапоэль» из города Петах-Тиква. Два дня назад казахстанец прибыл в расположение этой команды и в настоящее время ведет переговоры о подписании контракта. Ожидается, что в первой лиге чемпионата Израиля, где выступает «Хапоэль», Рудосельский будет играть на правах местного футболиста, учитывая его еврейские корни. Также защитник на протяжении нескольких лет получал футбольное образование в академии «Маккаби» из Хайфы.

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Кроме того, в 2016 году на Рудосельского выходил другой израильский клуб — «Маккаби» из Тель-Авива. Однако тогда «Кайрат» отказался его отпускать.

23-летний Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата». В основную команду стал привлекаться в 2015 году. Всего за «Кайрат» провел 61 матч. Из-за тяжелой травмы, полученной в прошедшем сезоне, долгое время восстанавливался. Затем был отдан в аренду талдыкорганскому «Жетысу», за который в текущем сезоне провел лишь два матча.