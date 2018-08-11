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16:07 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана из «Кайрата» близок к переходу в стан шестикратного чемпиона Израиля

Защитник алматинского «Кайрата» Тимур Рудосельский может перейти в клуб чемпионата Израиля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игроком давно интересовался «Хапоэль» из города Петах-Тиква. Два дня назад казахстанец прибыл в расположение этой команды и в настоящее время ведет переговоры о подписании контракта. Ожидается, что в первой лиге чемпионата Израиля, где выступает «Хапоэль», Рудосельский будет играть на правах местного футболиста, учитывая его еврейские корни. Также защитник на протяжении нескольких лет получал футбольное образование в академии «Маккаби» из Хайфы.

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Кроме того, в 2016 году на Рудосельского выходил другой израильский клуб — «Маккаби» из Тель-Авива. Однако тогда «Кайрат» отказался его отпускать.

23-летний Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата». В основную команду стал привлекаться в 2015 году. Всего за «Кайрат» провел 61 матч. Из-за тяжелой травмы, полученной в прошедшем сезоне, долгое время восстанавливался. Затем был отдан в аренду талдыкорганскому «Жетысу», за который в текущем сезоне провел лишь два матча.

Потенциальный клуб Рудосельского, который входил в расширенный состав сборной Казахстана при Александре Бородюке, является шестикратным чемпионом Израиля. Правда, те титулы были завоеваны в 50−60-е годы прошедшего столетия. Также «Хапоэль» дважды завоевывал Кубок страны. Этот клуб известен и тем, что в начале своей тренерской карьере его тренировал будущий наставник «Челси» и сборной Израиля Авраам Грант.

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