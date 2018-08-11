Кандидат в сборную Казахстана из «Кайрата» близок к переходу в стан шестикратного чемпиона Израиля
Защитник алматинского «Кайрата» Тимур Рудосельский может перейти в клуб чемпионата Израиля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник алматинского «Кайрата» Тимур Рудосельский может перейти в клуб чемпионата Израиля, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игроком давно интересовался «Хапоэль» из города
Кроме того, в 2016 году на Рудосельского выходил другой израильский клуб — «Маккаби» из
23-летний Рудосельский является воспитанником алматинского «Кайрата». В основную команду стал привлекаться в 2015 году. Всего за «Кайрат» провел 61 матч.
Потенциальный клуб Рудосельского, который входил в расширенный состав сборной Казахстана при Александре Бородюке, является шестикратным чемпионом Израиля. Правда, те титулы были завоеваны в 50−60-е годы прошедшего столетия. Также «Хапоэль» дважды завоевывал Кубок страны. Этот клуб известен и тем, что в начале своей тренерской карьере его тренировал будущий наставник «Челси» и сборной Израиля Авраам Грант.