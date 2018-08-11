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15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью посчитал детей в полузащите «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал полузащитников своей команды «детьми». Слова специалиста приводит Sky Sports.

Источник: AFP 2018

Португалец отметил игру Поля Погба, который вышел с капитанской повязкой в матче первого тура Премьер-лиги с «Лестер Сити».

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 1, 10.08.2018, 22:00
Манчестер Юнайтед
2Лестер1

Вместе с ним в связке вышли Андрес Перейра (22 года) и новичок Фред (25 лет). На скамейке же остался 21-летний Скотт Мактоминей.

«Выпустить Погба было трудно. Если бы играл Скотт, я бы имел двоих детей в центре поля и одного новичка. Так что я спросил Поля и выпустил его на поле, это было очень хорошо для нас», — заявил Моуринью.

Встреча с «Лестером» состоялась 10 августа на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1. Погба отметился голом с пенальти, в концовке он уступил место Мактоминею.

7 августа сообщалось, что Погба и Моуринью вступили в конфликт. Тренер был недоволен отказом француза преждевременно вернуться из отпуска, а сам игрок был разочарован критикой в свой адрес. Из-за этого полузащитник якобы задумался об уходе из «Манчестера».

Погба — чемпион мира 2018 года.

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