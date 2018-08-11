Моуринью посчитал детей в полузащите «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал полузащитников своей команды «детьми». Слова специалиста приводит Sky Sports.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал полузащитников своей команды «детьми». Слова специалиста приводит Sky Sports.
Португалец отметил игру Поля Погба, который вышел с капитанской повязкой в матче первого тура
Вместе с ним в связке вышли Андрес Перейра (22 года) и новичок Фред (25 лет). На скамейке же остался 21-летний Скотт Мактоминей.
«Выпустить Погба было трудно. Если бы играл Скотт, я бы имел двоих детей в центре поля и одного новичка. Так что я спросил Поля и выпустил его на поле, это было очень хорошо для нас», — заявил Моуринью.
Встреча с «Лестером» состоялась 10 августа на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1. Погба отметился голом с пенальти, в концовке он уступил место Мактоминею.
7 августа сообщалось, что Погба и Моуринью вступили в конфликт. Тренер был недоволен отказом француза преждевременно вернуться из отпуска, а сам игрок был разочарован критикой в свой адрес.
Погба — чемпион мира 2018 года.