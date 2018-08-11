«Барселона» определилась с главными трансферными целями

По версии издания, главными кандидатами на усиление центра поля являются Адриан Рабьо из «ПСЖ», Тьяго Алькантара из «Баварии», Френки Де Йонг из «Аякса» и Миралем Пьянич из «Ювентуса».

Наиболее вероятными вариантами являются трансферы Рабьо и Де Йонга. Пьянич ранее заявил о нежелании покидать туринский клуб, а Тьяго Алькантара, по информации ряда СМИ, уже одной ногой находится в мадридском «Реале».

«ПСЖ» всеми силами пытается удержать в своих рядах 23-летнего хавбека. Клуб уже предложил Рабьо новый контракт, однако «Барселона» проявляет интерес к Адриану уже долгое время и сделала его трансфер приоритетной целью на оставшиеся три недели. В случае если Рабьо откажется от подписания нового соглашения, француз может перейти в каталонский клуб на правах свободного агента летом 2019 года.