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17:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» определилась с главными трансферными целями

Каталонская «Барселона» определилась с трансферными целями на оставшиеся дни трансферного окна, сообщает Marca.

Источник: AP 2018

По версии издания, главными кандидатами на усиление центра поля являются Адриан Рабьо из «ПСЖ», Тьяго Алькантара из «Баварии», Френки Де Йонг из «Аякса» и Миралем Пьянич из «Ювентуса».

Наиболее вероятными вариантами являются трансферы Рабьо и Де Йонга. Пьянич ранее заявил о нежелании покидать туринский клуб, а Тьяго Алькантара, по информации ряда СМИ, уже одной ногой находится в мадридском «Реале».

«ПСЖ» всеми силами пытается удержать в своих рядах 23-летнего хавбека. Клуб уже предложил Рабьо новый контракт, однако «Барселона» проявляет интерес к Адриану уже долгое время и сделала его трансфер приоритетной целью на оставшиеся три недели. В случае если Рабьо откажется от подписания нового соглашения, француз может перейти в каталонский клуб на правах свободного агента летом 2019 года.

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