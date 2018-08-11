«Барселона» определилась с главными трансферными целями
Каталонская «Барселона» определилась с трансферными целями на оставшиеся дни трансферного окна, сообщает Marca.
Каталонская «Барселона» определилась с трансферными целями на оставшиеся дни трансферного окна, сообщает Marca.
По версии издания, главными кандидатами на усиление центра поля являются Адриан Рабьо из «ПСЖ», Тьяго Алькантара из «Баварии», Френки Де Йонг из «Аякса» и Миралем Пьянич из «Ювентуса».
Наиболее вероятными вариантами являются трансферы Рабьо и Де Йонга. Пьянич ранее заявил о нежелании покидать туринский клуб, а Тьяго Алькантара, по информации ряда СМИ, уже одной ногой находится в мадридском «Реале».
«ПСЖ» всеми силами пытается удержать в своих рядах 23-летнего хавбека. Клуб уже предложил Рабьо новый контракт, однако «Барселона» проявляет интерес к Адриану уже долгое время и сделала его трансфер приоритетной целью на оставшиеся три недели. В случае если Рабьо откажется от подписания нового соглашения, француз может перейти в каталонский клуб на правах свободного агента летом 2019 года.