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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» с новым тренером победил «Жетысу» и прервал безвыигрышную серию в КПЛ

Костанайский «Тобол» дома одержал победу над талдыкорганским «Жетысу» в 22-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Костанае, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Автором единственного гола на 58-й минуте игры стал Аслан Дарабаев.

Таким образом, «Тобол» прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала пять матчей (четыре ничьих и одно поражение) и одержал первую победу под руководством нового главного тренера Марека Зуба.

Костанайцы набрали 38 очков и закрепились на третьем месте в турнирной таблице.

В активе «Жетысу» осталось 26 баллов и пятая строчка.

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