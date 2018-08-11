«Тобол» с новым тренером победил «Жетысу» и прервал безвыигрышную серию в КПЛ

Матч, прошедший в Костанае, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Автором единственного гола на 58-й минуте игры стал Аслан Дарабаев.

Таким образом, «Тобол» прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала пять матчей (четыре ничьих и одно поражение) и одержал первую победу под руководством нового главного тренера Марека Зуба.

Костанайцы набрали 38 очков и закрепились на третьем месте в турнирной таблице.