«Челси» начал сезон АПЛ разгромной победой над «Хаддерсфилдом»

Встреча завершилась победой лондонцев со счётом 3:0.
На 34-й минуте счёт открыл чемпион мира Н’Голо Канте, откликнувшийся на прострел Виллиана. В самом конце первого тайма удвоил преимущество подопечных Маурицио Сарри Жоржиньо, реализовав одиннадцатиметровый удар, который заработал Маркос Алонсо. До разгромного счёт довёл испанец Педро, реализовав выход один на один после передачи Эдена Азара.
Таким образом, «Челси» возглавил турнирную таблицу АПЛ, обойдя своих конкурентов по дополнительным показателям.
В параллельном поединке первого тура АПЛ «Борнмут» уверенно обыграл «Кардифф Сити» — 2:0. Дублем отметился форвард «вишен» Каллум Уилсон.