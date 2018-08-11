«Челси» начал сезон АПЛ разгромной победой над «Хаддерсфилдом»

На 34-й минуте счёт открыл чемпион мира Н’Голо Канте, откликнувшийся на прострел Виллиана. В самом конце первого тайма удвоил преимущество подопечных Маурицио Сарри Жоржиньо, реализовав одиннадцатиметровый удар, который заработал Маркос Алонсо. До разгромного счёт довёл испанец Педро, реализовав выход один на один после передачи Эдена Азара.