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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» начал сезон АПЛ разгромной победой над «Хаддерсфилдом»

В матче первого тура английской Премьер-лиги «Хаддерсфилд» принимал на своём поле лондонский «Челси».

Источник: Reuters

Встреча завершилась победой лондонцев со счётом 3:0.

На 34-й минуте счёт открыл чемпион мира Н’Голо Канте, откликнувшийся на прострел Виллиана. В самом конце первого тайма удвоил преимущество подопечных Маурицио Сарри Жоржиньо, реализовав одиннадцатиметровый удар, который заработал Маркос Алонсо. До разгромного счёт довёл испанец Педро, реализовав выход один на один после передачи Эдена Азара.

Таким образом, «Челси» возглавил турнирную таблицу АПЛ, обойдя своих конкурентов по дополнительным показателям.

В параллельном поединке первого тура АПЛ «Борнмут» уверенно обыграл «Кардифф Сити» — 2:0. Дублем отметился форвард «вишен» Каллум Уилсон.

Хаддерсфилд 0:3
Первый тайм: 0:2
Челси
11.08.2018, 17:00 основной раунд: 1-й тур John Smith's Stadium
Главные тренеры
Дэвид Вагнер Маурицио Сарри
Голы
7 Н`Голо Канте (Виллиан) 34′
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 45′
11 Родригес Педро (Э. Азар) 80′
Составы
Бен Хамер 12
83′ Теренс Конголо 5
Матиас Йергенсен 25
44′ Кристофер Шиндлер 26
Флоран Хадергьонай 33
Джонатан Хогг 6
Филип Биллинг 8
Аарон Муй 10
Стив Мунье 24
71′ Крис Леве 15
Адама Диакаби 11
45′ Алекс Притчард 21
Лоран Депуатр 20
1 Кепа Аррисабалага
2 Антонио Рюдигер
3 Маркос Алонсо
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз 69′
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7 Н`Голо Канте
29 Альваро Мората
8 Росс Баркли 68′
14 Рубен Лофтус-Чик
11 Родригес Педро 81′
15 Виктор Моузес
22 Виллиан 76′
10 Эден Азар
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 4
2 Угловые 5
9 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крис Кавана (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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