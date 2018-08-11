Гомельский «Локомотив» первым вышел в ¼ финала Кубка Беларуси по футболу
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гомельского «Локомотива» стали первыми участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гомельского «Локомотива» стали первыми участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке 1/8 финала представитель первой лиги национального чемпионата разгромил дебютанта элитного дивизиона «Смолевичи» со счетом 3:0.