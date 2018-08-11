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20:18 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский «Локомотив» первым вышел в ¼ финала Кубка Беларуси по футболу

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гомельского «Локомотива» стали первыми участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 1/8 финала представитель первой лиги национального чемпионата разгромил дебютанта элитного дивизиона «Смолевичи» со счетом 3:0.

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