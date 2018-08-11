«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести Мбаппе

Источник: Reuters

По информации Mirror, «Манчестер Юнайтед» сделал «ПСЖ» предложение по 19-летнему французскому нападающему, но руководство парижского клуба решительно отказалось.

Руководство «ПСЖ» заявило, что не готова расстаться с Мбаппе ни за какую сумму.