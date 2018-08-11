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20:32 (мск), источник: Советский спорт

«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Источник: Reuters

По информации Mirror, «Манчестер Юнайтед» сделал «ПСЖ» предложение по 19-летнему французскому нападающему, но руководство парижского клуба решительно отказалось.

Руководство «ПСЖ» заявило, что не готова расстаться с Мбаппе ни за какую сумму.

Стоимость нападающего оценивается в 150 миллионов евро. Мбаппе стал лучшим молодым футболистом чемпионата мира в России. Форвард забил четыре гола в составе сборной Франции.

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