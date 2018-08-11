«Манчестер Юнайтед» пытался приобрести Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе мог стать игроком «Манчестер Юнайтед».
По информации Mirror, «Манчестер Юнайтед» сделал «ПСЖ» предложение по 19-летнему французскому нападающему, но руководство парижского клуба решительно отказалось.
Руководство «ПСЖ» заявило, что не готова расстаться с Мбаппе ни за какую сумму.
Стоимость нападающего оценивается в 150 миллионов евро. Мбаппе стал лучшим молодым футболистом чемпионата мира в России. Форвард забил четыре гола в составе сборной Франции.