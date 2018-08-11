«Актобе» дома обыграл «Кайсар» в матче с пенальти и удалением у соперника
ФК «Актобе» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в матче 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
ФК «Актобе» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в матче 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча команд, прошедшая в Актобе, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Основное события матча развернулись во втором тайме. Сначала на 67-й минуте хозяева открыли счет, удачно разыграв стандарт. Маркос Пиззелли подал в штрафную, где Александр Симчевич опередил голкипера и ударом головой переправил мяч в сетку ворот.
Спустя три минуты «Актобе» удвоил преимущество. Получив мяч после заброса из своей половины поля, Руслан Валлиулин первым касанием обработал его, а вторым прокинул под голкипером.
На 75-й минуте «Кайсар» один мяч отыграл, заработав пенальти. 11-метровый точно реализовал Асхат Тагыберген. Через пару минут он же снова отличился, но уже со знаком минус. Игрок заработал вторую желтую карточку и оставил команды в меньшинстве.
Точку в матче поставил Жамбыл Кукеев, отличившийся уже в компенсированное время, перекинув мяч через голкипера.
Благодаря этой победе «Актобе» набрал 28 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. В активе «Кайсара» осталось 24 балла и восьмая строчка.