«Актобе» дома обыграл «Кайсар» в матче с пенальти и удалением у соперника

Встреча команд, прошедшая в Актобе, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Основное события матча развернулись во втором тайме. Сначала на 67-й минуте хозяева открыли счет, удачно разыграв стандарт. Маркос Пиззелли подал в штрафную, где Александр Симчевич опередил голкипера и ударом головой переправил мяч в сетку ворот.

Спустя три минуты «Актобе» удвоил преимущество. Получив мяч после заброса из своей половины поля, Руслан Валлиулин первым касанием обработал его, а вторым прокинул под голкипером.

На 75-й минуте «Кайсар» один мяч отыграл, заработав пенальти. 11-метровый точно реализовал Асхат Тагыберген. Через пару минут он же снова отличился, но уже со знаком минус. Игрок заработал вторую желтую карточку и оставил команды в меньшинстве.

Точку в матче поставил Жамбыл Кукеев, отличившийся уже в компенсированное время, перекинув мяч через голкипера.