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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» дома обыграл «Кайсар» в матче с пенальти и удалением у соперника

ФК «Актобе» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в матче 22-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Актобе, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Основное события матча развернулись во втором тайме. Сначала на 67-й минуте хозяева открыли счет, удачно разыграв стандарт. Маркос Пиззелли подал в штрафную, где Александр Симчевич опередил голкипера и ударом головой переправил мяч в сетку ворот.

Спустя три минуты «Актобе» удвоил преимущество. Получив мяч после заброса из своей половины поля, Руслан Валлиулин первым касанием обработал его, а вторым прокинул под голкипером.

На 75-й минуте «Кайсар» один мяч отыграл, заработав пенальти. 11-метровый точно реализовал Асхат Тагыберген. Через пару минут он же снова отличился, но уже со знаком минус. Игрок заработал вторую желтую карточку и оставил команды в меньшинстве.

Точку в матче поставил Жамбыл Кукеев, отличившийся уже в компенсированное время, перекинув мяч через голкипера.

Благодаря этой победе «Актобе» набрал 28 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. В активе «Кайсара» осталось 24 балла и восьмая строчка.

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