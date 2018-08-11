«Монако» без Головина обыграл «Нант» в первом туре чемпионата Франции
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболисты «Монако» в отсутствии российского полузащитника Александра Головина обыграли на выезде «Нант» в матче первого тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболисты «Монако» в отсутствии российского полузащитника Александра Головина обыграли на выезде «Нант» в матче первого тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в Нанте в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу монегасков. У победителей отличились Рони Лопеш (69-я минута), Стеван Йоветич (80) и Радамель Фалькао (83). У «Нанта» мяч забил Эмилиано Сала (90+2).
В следующем матче Лиги 1 «Монако» 18 августа сыграет на своем поле с «Лиллем», а «Нант» в этот же день встретится на выезде с «Дижоном».
Головин, перешедший в «Монако» летом из московского ЦСКА, готовился к матчу с «Нантом», но получил на тренировке травму и выбыл из строя на месяц.
|Мигел Кардозу
|Леонарду Жардим
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Жером Бризар (Франция)