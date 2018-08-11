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20:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Монако» без Головина обыграл «Нант» в первом туре чемпионата Франции

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболисты «Монако» в отсутствии российского полузащитника Александра Головина обыграли на выезде «Нант» в матче первого тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Нанте в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу монегасков. У победителей отличились Рони Лопеш (69-я минута), Стеван Йоветич (80) и Радамель Фалькао (83). У «Нанта» мяч забил Эмилиано Сала (90+2).

В следующем матче Лиги 1 «Монако» 18 августа сыграет на своем поле с «Лиллем», а «Нант» в этот же день встретится на выезде с «Дижоном».

Головин, перешедший в «Монако» летом из московского ЦСКА, готовился к матчу с «Нантом», но получил на тренировке травму и выбыл из строя на месяц.

Нант 1:3
Первый тайм: 0:0
Монако
11.08.2018, 18:00 основной раунд: 1-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Мигел Кардозу Леонарду Жардим
Голы
90+2′ Эмилиано Сала 9
20 Маркуш Лопеш 69′
10 Стеван Йоветич 80′
9 Радамель Фалькао 83′
Составы
Чиприан Тэтэрушану 30
74′ Диегу Карлос 3
Коффи Джиджи 5
Педру Алвес Лукас Лима 6
Энок Кватенг 25
Самюэль Мутуссами 18
Абдулайе Туре 19
Валентен Ронжье 28
86′ Лукас Эванжелиста 17
Алексис Эланди 24
72′ Абдулайе Дабо 23
Эмилиано Сала 9
72′ Калифа Кулибали 26
Маджид Уорис 10
16 Диего Бенальо
5 Жемерсон
18 Ронаэль Пьер-Габриэль
25 Камиль Глик
4 Жан-Эд Аолу
20 Маркуш Лопеш
8 Юри Тилеманс
10 Стеван Йоветич
3 Антонио Баррека 88′
21 Жюльен Серрано
36 Софьян Диоп 67′
9 Радамель Фалькао
22 Жорди Мбула 67′
29 Самюэль Грансир
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 6
7 Угловые 2
8 Фолы 15
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Жером Бризар (Франция)
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