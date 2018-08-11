«Монако» без Головина обыграл «Нант» в первом туре чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в Нанте в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу монегасков. У победителей отличились Рони Лопеш (69-я минута), Стеван Йоветич (80) и Радамель Фалькао (83). У «Нанта» мяч забил Эмилиано Сала (90+2).

В следующем матче Лиги 1 «Монако» 18 августа сыграет на своем поле с «Лиллем», а «Нант» в этот же день встретится на выезде с «Дижоном».