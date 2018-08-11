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21:37 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец дебютировал за голландский клуб и помог ему отобрать очки у «Аякса»

Полузащитник «Хераклеса» Александр Меркель помог своей команде сыграть вничью с «Аяксом» в матче первого тура чемпионата Голландии, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра на «Амстердам Арене» завершилась со счетом 1:1. На 84-й минуте у «Хераклеса» забил шведский полузащитник Кристофер Петерсон, а у «Аякса» на 88-й отличился защитник Маттейс де Лигт.

Этот матч Меркель начал на скамейке запасных, а на поле он появился на 77-й минуте, заменив форварда Брандли Куваса.

Во втором туре «Хераклес» в ночь с 18 на 19 августа на своем поле примет «Ден Хааг». Игра начнется в 00:45 по времени Астаны.

Матч против «Аякса» стал для Меркеля первой официальной игрой за «Хераклес», куда он перешел в конце июля. Ранее он выступал за австрийскую «Адмиру Ваккер», немецкий «Бохум», швейцарский «Грассхопперс», английский «Уотфорд», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», в котором он дебютировал в 18 лет.

26-летний Меркель родился в Алматы, но еще в раннем детстве вместе с семьей эмигрировал в Германию. На юношеском и молодежном уровне полузащитник выступал за немецкие сборные, а в 2015 году провел единственный матч за сборную Казахстана, выйдя на замену в гостевом матче квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).

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