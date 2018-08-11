«Эвертон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью на старте АПЛ
Футболисты «Эвертона» разошлись миром с «Вулверхэмптоном» в матче 1-го тура чемпионата Англии.
Футболисты «Эвертона» разошлись миром с «Вулверхэмптоном» в матче 1-го тура чемпионата Англии.
Встреча прошла на стадионе «Молина» и завершилась со счетом 2:2.
В составе мерсисайдского клуба дубль оформил бразильский форвард Ришарлисон (17-я и 67-я минуты), который перебрался в команду этим летом. У «волков» отличились Рубен Невеш (44) и Рауль Хименес (80).
Отметим, что «Эвертон» доигрывал матч в меньшинстве
В следующем туре АПЛ «Вулверхэмптон» 18 августа сыграет в гостях с «Лестером», а «Эвертон» в тот же день примет на домашней арене «Саутгемптон».
|Вулверхэмптон Уондерерс
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2:2
Первый тайм: 1:1
|Эвертон
|Эшпириту Санту Нуну
|Силва Марку
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|11
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)