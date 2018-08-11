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21:50 (мск), источник: Советский спорт

«Эвертон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью на старте АПЛ

Футболисты «Эвертона» разошлись миром с «Вулверхэмптоном» в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Молина» и завершилась со счетом 2:2.

В составе мерсисайдского клуба дубль оформил бразильский форвард Ришарлисон (17-я и 67-я минуты), который перебрался в команду этим летом. У «волков» отличились Рубен Невеш (44) и Рауль Хименес (80).

Отметим, что «Эвертон» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления защитника Фила Джагелки.

В следующем туре АПЛ «Вулверхэмптон» 18 августа сыграет в гостях с «Лестером», а «Эвертон» в тот же день примет на домашней арене «Саутгемптон».

Вулверхэмптон Уондерерс 2:2
Первый тайм: 1:1
Эвертон
11.08.2018, 19:30 основной раунд: 1-й тур Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну Силва Марку
Голы
44′ Рубен Невеш 8
80′ Рауль Хименес (Р. Невеш) 9
  Ришарлисон (М. Кин) 17′
  Ришарлисон (Т. Дженк) 67′
Составы
Руй Патрисиу 11
Мэтт Доэрти 2
Райан Беннетт 5
Вилли Боли 15
Конор Коади 16
Рубен Невеш 8
Рауль Хименес 9
Диогу Жота 18
76′ Хонатан Хонни Кастро 19
Рубен Винагре 29
85′ Жоау Моутинью 28
Морган Гиббс-Уайт 17
71′ Элдер Кошта 10
Лео Бонатини 33
1 Джордан Пикфорд
3 Лейтон Бэйнс
4 Майкл Кин
6 Фил Ягелка 40′
23 Шеймус Коулман
17 Идрисса Гей
2 Морган Шнейдерлен
11 Тео Уолкотт
18 Гильфи Сигурдссон 43′
30 Мэйсон Холгейт
14 Тосун Дженк 81′
19 Умар Ньясс
30 Ришарлисон 86′ 14′
12 Люка Динь
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 1
11 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 5
3 Угловые 6
8 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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