«Эвертон» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью на старте АПЛ

Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Молина» и завершилась со счетом 2:2.

В составе мерсисайдского клуба дубль оформил бразильский форвард Ришарлисон (17-я и 67-я минуты), который перебрался в команду этим летом. У «волков» отличились Рубен Невеш (44) и Рауль Хименес (80).

Отметим, что «Эвертон» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления защитника Фила Джагелки.