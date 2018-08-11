«Спортинг» арендовал Стураро у «Ювентуса»
Лиссабонский «Спортинг» на официальном сайте объявил о переходе из «Ювентуса» полузащитника Стефано Стураро.
Лиссабонский «Спортинг» на официальном сайте объявил о переходе из «Ювентуса» полузащитника Стефано Стураро.
Португальский клуб арендовал 25-летнего футболиста, срок аренды не сообщается. По данным зарубежных СМИ, «Спортинг» заплатит «Ювентусу» € 2 млн.
Стураро в данный момент травмирован и будет проходить всё восстановление в Турине. Ожидается, что оно займёт до двух месяцев.
В прошлом сезоне Стураро сыграл в 12 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. Итальянский хавбек является воспитанником «Дженоа», в «Ювентус» он перебрался в 2014 году.