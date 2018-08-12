Футболисты «Реала» обыграли «Милан» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу

Голы у победителей забили Карим Бензема (2-я минута), Гарет Бейл (45) и Борха Майораль (90). В составе проигравших отличился Гонсало Игуаин (4).

Кубок Сантьяго Бернабеу — ежегодный товарищеский турнир, который разыгрывается с 1979 года в память о бывшем президенте испанского клуба.