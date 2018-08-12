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00:55 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Реала» обыграли «Милан» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу

ТАСС, 12 августа. Футболисты мадридского «Реала» со счетом 3:1 обыграли «Милан» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу. Встреча прошла в Мадриде.

Голы у победителей забили Карим Бензема (2-я минута), Гарет Бейл (45) и Борха Майораль (90). В составе проигравших отличился Гонсало Игуаин (4).

Кубок Сантьяго Бернабеу — ежегодный товарищеский турнир, который разыгрывается с 1979 года в память о бывшем президенте испанского клуба.

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