Футболисты «Реала» обыграли «Милан» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу
ТАСС, 12 августа. Футболисты мадридского «Реала» со счетом 3:1 обыграли «Милан» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу. Встреча прошла в Мадриде.
ТАСС, 12 августа. Футболисты мадридского «Реала» со счетом 3:1 обыграли «Милан» в матче за Кубок Сантьяго Бернабеу. Встреча прошла в Мадриде.
Голы у победителей забили Карим Бензема (2-я минута), Гарет Бейл (45) и Борха Майораль (90). В составе проигравших отличился Гонсало Игуаин (4).
Кубок Сантьяго Бернабеу — ежегодный товарищеский турнир, который разыгрывается с 1979 года в память о бывшем президенте испанского клуба.