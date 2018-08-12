«Барселона» стала худшей командой Международного кубка чемпионов

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Интера» благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 31-й минуте.

По итогам турнира победителем стал «Тоттенхэм» . Лондонский клуб опередил дортмундскую «Боруссию» и «Интер», занявших второе и третье места соответственно, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Все в турнире приняли участие 18 команд, каждая из которых провела по 3 игры. Худшей стала «Барселона», которая набрала два очка, проиграв «Роме» и «Милану» и обыграв «Тоттенхэм по пенальти.