«Барселона» стала худшей командой Международного кубка чемпионов
Миланский «Интер» победил мадридский «Атлетико» в последнем матче предсезонного футбольного турнира — Международный кубок чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Миланский «Интер» победил мадридский «Атлетико» в последнем матче предсезонного футбольного турнира — Международный кубок чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Интера» благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 31-й минуте.
По итогам турнира победителем стал «Тоттенхэм». Лондонский клуб опередил дортмундскую «Боруссию» и «Интер», занявших второе и третье места соответственно, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Все в турнире приняли участие 18 команд, каждая из которых провела по 3 игры. Худшей стала «Барселона», которая набрала два очка, проиграв «Роме» и «Милану» и обыграв «Тоттенхэм по пенальти.