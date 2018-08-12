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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» стала худшей командой Международного кубка чемпионов

Миланский «Интер» победил мадридский «Атлетико» в последнем матче предсезонного футбольного турнира — Международный кубок чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2018

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Интера» благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 31-й минуте.

По итогам турнира победителем стал «Тоттенхэм». Лондонский клуб опередил дортмундскую «Боруссию» и «Интер», занявших второе и третье места соответственно, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Все в турнире приняли участие 18 команд, каждая из которых провела по 3 игры. Худшей стала «Барселона», которая набрала два очка, проиграв «Роме» и «Милану» и обыграв «Тоттенхэм по пенальти.

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