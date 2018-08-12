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10:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ювентус» заинтересован в услугах селекционера ЦСКА

ТАСС, 12 августа. Бывший футболист, а ныне селекционер московского ЦСКА Андрей Мовсесьян попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». Об этом сообщает портал Calciomercato.it.

Источник: Reuters

По информации источника, руководство «Ювентуса» впечатлила успешная работа 42-летнего скаута. Итальянский клуб готов предоставить Мовсесьяну работу.

«Ювентус» в прошедшем сезоне седьмой раз подряд стал чемпионом Италии, ЦСКА занял второе место в чемпионате России.

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