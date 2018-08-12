СМИ: «Ювентус» заинтересован в услугах селекционера ЦСКА
ТАСС, 12 августа. Бывший футболист, а ныне селекционер московского ЦСКА Андрей Мовсесьян попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». Об этом сообщает портал Calciomercato.it.
ТАСС, 12 августа. Бывший футболист, а ныне селекционер московского ЦСКА Андрей Мовсесьян попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». Об этом сообщает портал Calciomercato.it.
По информации источника, руководство «Ювентуса» впечатлила успешная работа 42-летнего скаута. Итальянский клуб готов предоставить Мовсесьяну работу.
«Ювентус» в прошедшем сезоне седьмой раз подряд стал чемпионом Италии, ЦСКА занял второе место в чемпионате России.